Суд оштрафовал 17 автобусных перевозчиков

Так, два индивидуальных предпринимателя допустили нарушения режима труда водителей рейсового автобуса по городскому маршруту № 39, который составил более 14 часов. Другие два перевозчика допустили нарушения режима отдыха водителей рейсового автобуса по городскому маршруту № 77, который составил менее 10 часов. Также установлено, что один из индивидуальных предпринимателей осуществлял перевозку пассажиров без лицензии, срок действия которой истек еще в 2013 году.