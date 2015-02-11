Суд оштрафовал 17 автобусных перевозчиков

Установлено, что 17 индивидуальных предпринимателей допустили грубые нарушения условий осуществления перевозки пассажиров по городским маршрутам, в том числе нарушения режима труда и отдыха водителей общественного транспорта.
Так, два индивидуальных предпринимателя допустили нарушения режима труда водителей рейсового автобуса по городскому маршруту № 39, который составил более 14 часов. Другие два перевозчика допустили нарушения режима отдыха водителей рейсового автобуса по городскому маршруту № 77, который составил менее 10 часов. Также установлено, что один из индивидуальных предпринимателей осуществлял перевозку пассажиров без лицензии, срок действия которой истек еще в 2013 году.
В соответствии с действующим законодательством, перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, подлежит лицензированию. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы водителей не может превышать 10 часов, а продолжительность отдыха не может быть менее 12 часов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В связи с этим в отношении 17 индивидуальных предпринимателей были возбуждены административные дела по ч.2 и ч.4 ст.14.1. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) и с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
По результатам рассмотрения дел арбитражный суд подверг нарушителей штрафу на общую сумму 68 тысяч рублей.