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Суд оштрафовал 17 автобусных перевозчиков

11 февраля 2015, 10:43
Прокуратура провела проверку индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров, в ходе которой выявила многочисленные нарушения.

Установлено, что 17 индивидуальных предпринимателей допустили грубые нарушения условий осуществления перевозки пассажиров по городским маршрутам, в том числе нарушения режима труда и отдыха водителей общественного транспорта.

Так, два индивидуальных предпринимателя допустили нарушения режима труда водителей рейсового автобуса по городскому маршруту № 39, который составил более 14 часов. Другие два перевозчика допустили нарушения режима отдыха водителей рейсового автобуса по городскому маршруту № 77, который составил менее 10 часов. Также установлено, что один из индивидуальных предпринимателей осуществлял перевозку пассажиров без лицензии, срок действия которой истек еще в 2013 году.

В соответствии с действующим законодательством, перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, подлежит лицензированию. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы водителей не может превышать 10 часов, а продолжительность отдыха не может быть менее 12 часов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В связи с этим в отношении 17 индивидуальных предпринимателей были возбуждены административные дела по ч.2 и ч.4 ст.14.1. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) и с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

По результатам рассмотрения дел арбитражный суд подверг нарушителей штрафу на общую сумму 68 тысяч рублей.

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