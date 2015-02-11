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Сбербанк развивает филиальную сеть в Западной Сибири

11 февраля 2015, 11:32
Сбербанк продолжает реализацию федеральной программы переформатирования филиальной сети для улучшения качества обслуживания клиентов. За последние четыре года Западно-Сибирский банк Сбербанка России открыл в новом формате 243 офиса, из них 50 — в сельской местности.

«Это более 70% от запланированного количества в программе до 2019 года, — комментирует директор управления развития филиальной сети Западно-Сибирского банка Сбербанка Оксана Голуб. — В текущем году мы планируем провести переформатирование 17 офисов и разработать проекты для 14-ти. При этом особое внимание мы уделяем расположению филиалов, выбирая наиболее удобные места для клиентов в шаговой доступности».

«В офисах нового формата все организовано так, чтобы общение с банком было комфортным, и клиент мог в максимально короткие сроки получить необходимые ему услуги, а современный интерьер с зонированием пространства, навигацией и электронной очередью помогут сделать процесс обслуживания более приятным, — поясняет Оксана Голуб. — Стоит отметить, что по всем переформатированным офисам растет количество операций и продаж; число открываемых вкладов увеличивается в 1,2 раза, количество выданных кредитов — в 2,4 раза, кредитных карт — в 1,5 раза».

На сегодня филиальная сеть Сбербанка в Западной Сибири включает 678 офисов, из них услуги населению предоставляют 607, корпоративным клиентам — 71 офис.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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