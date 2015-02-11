Сбербанк развивает филиальную сеть в Западной Сибири

«В офисах нового формата все организовано так, чтобы общение с банком было комфортным, и клиент мог в максимально короткие сроки получить необходимые ему услуги, а современный интерьер с зонированием пространства, навигацией и электронной очередью помогут сделать процесс обслуживания более приятным, — поясняет Оксана Голуб. — Стоит отметить, что по всем переформатированным офисам растет количество операций и продаж; число открываемых вкладов увеличивается в 1,2 раза, количество выданных кредитов — в 2,4 раза, кредитных карт — в 1,5 раза».