Поссорился с приятелем-инвалидом и убил его

Вечером 24 октября 2014 года Юрасов пришел в гости к своему 57-летнему знакомому — инвалиду второй группы. Во время распития алкоголя мужчины поссорились. Юрасов взял нож и нанес приятелю не менее 15 ударов в область груди. От полученных ран мужчина скончался на месте.