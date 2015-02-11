Поссорился с приятелем-инвалидом и убил его

В Тюмени по обвинению в убийстве осужден 45-летний Виктор Юрасов. Осенью прошлого года он зарезал своего приятеля-инвалида.
Вечером 24 октября 2014 года Юрасов пришел в гости к своему 57-летнему знакомому — инвалиду второй группы. Во время распития алкоголя мужчины поссорились. Юрасов взял нож и нанес приятелю не менее 15 ударов в область груди. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, Юрасов покинул квартиру, однако на следующий день он вернулся на место происшествия и, убедившись, что хозяин мертв, ушел и продолжил распивать спиртное.
Вечером 25 октября 2014 года труп единственного сына обнаружила 78-летняя мать погибшего. Она и сообщила о случившемся в полицию.
Юрасов был задержан и по решению суда заключен под стражу.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Юрасова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и, удовлетворив иск прокурора, взыскал с осужденного в пользу матери погибшего 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.