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Поссорился с приятелем-инвалидом и убил его

11 февраля 2015, 13:16
В Тюмени по обвинению в убийстве осужден 45-летний Виктор Юрасов. Осенью прошлого года он зарезал своего приятеля-инвалида.
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Тюмень

В Тюмени по обвинению в убийстве осужден 45-летний Виктор Юрасов. Осенью прошлого года он зарезал своего приятеля-инвалида.

Вечером 24 октября 2014 года Юрасов пришел в гости к своему 57-летнему знакомому — инвалиду второй группы. Во время распития алкоголя мужчины поссорились. Юрасов взял нож и нанес приятелю не менее 15 ударов в область груди. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, Юрасов покинул квартиру, однако на следующий день он вернулся на место происшествия и, убедившись, что хозяин мертв, ушел и продолжил распивать спиртное.

Вечером 25 октября 2014 года труп единственного сына обнаружила 78-летняя мать погибшего. Она и сообщила о случившемся в полицию.

Юрасов был задержан и по решению суда заключен под стражу.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Юрасова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и, удовлетворив иск прокурора, взыскал с осужденного в пользу матери погибшего 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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