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Концерта Limp Bizkit в Тюмени не будет

11 февраля 2015, 11:52
Концерт группы Limp Bizkit в Тюмени, анонсированный на ноябрь, не состоится. Об этом сообщили организаторы тура группы концертное агентство TCI.
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Тюмень

Концерт группы Limp Bizkit в Тюмени, анонсированный на ноябрь, не состоится. Об этом сообщили организаторы тура группы концертное агентство TCI.

В тюменском Дворце спорта нет подходящих условий для проведения концерта. Как сообщил главный инженер площадки, организация танцевального партера в две тысячи человек может привести к поломке холодильных труб, проходящих в полу танцпартера, т. е. хоккейного поля. Как оказалось, трубы слишком старые, чтобы выдержать слэм фанатов во время концерта такого формата.

«Мне очень жаль, я до конца пытался найти какое-то приемлемое решение для ДС, и порадовать тюменских поклонников, но построить новую площадку для нашего концерта невозможно. В любом случае, мы не собираемся уменьшать количество заявленных городов в туре» — прокомментировал президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

В связи с тем, что организаторам тура было отказано в площадке в Тюмени, место в туре 12 ноября займет город Челябинск.

#Новости#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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