Концерта Limp Bizkit в Тюмени не будет

В тюменском Дворце спорта нет подходящих условий для проведения концерта. Как сообщил главный инженер площадки, организация танцевального партера в две тысячи человек может привести к поломке холодильных труб, проходящих в полу танцпартера, т. е. хоккейного поля. Как оказалось, трубы слишком старые, чтобы выдержать слэм фанатов во время концерта такого формата.