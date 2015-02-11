Концерта Limp Bizkit в Тюмени не будет

Концерт группы Limp Bizkit в Тюмени, анонсированный на ноябрь, не состоится. Об этом сообщили организаторы тура группы концертное агентство TCI.
В тюменском Дворце спорта нет подходящих условий для проведения концерта. Как сообщил главный инженер площадки, организация танцевального партера в две тысячи человек может привести к поломке холодильных труб, проходящих в полу танцпартера, т. е. хоккейного поля. Как оказалось, трубы слишком старые, чтобы выдержать слэм фанатов во время концерта такого формата.
«Мне очень жаль, я до конца пытался найти какое-то приемлемое решение для ДС, и порадовать тюменских поклонников, но построить новую площадку для нашего концерта невозможно. В любом случае, мы не собираемся уменьшать количество заявленных городов в туре» — прокомментировал президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
В связи с тем, что организаторам тура было отказано в площадке в Тюмени, место в туре 12 ноября займет город Челябинск.