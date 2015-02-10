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В промзоне Тобольска столкнулись два самосвала

10 февраля 2015, 14:07
Тяжелую травму получил вчера, 9 февраля, 27-летний водитель автомобиля Shacman в промышленной зоне ТНХК в Тобольске. Из-за несоответствия скорости дорожным условиям здесь столкнулись два самосвала Shacman и Dongfeng из Омской области.

От удара кабину Shacman смяло в «лепешку». У пострадавшего водителя открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, сообщает Госавтоинспекция области.

Еще одно ДТП с участием большегрузного транспорта произошло на улице Западносибирская в Тюмени. В пятом часу дня здесь столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2112. От удара «Ладу» отбросило на 31-летнюю женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. У пострадавшей травмы головы. Водители и пассажиры автомобилей не пострадали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 9 ДТП, в них пострадали 10 человек.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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