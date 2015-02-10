В промзоне Тобольска столкнулись два самосвала

Еще одно ДТП с участием большегрузного транспорта произошло на улице Западносибирская в Тюмени. В пятом часу дня здесь столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2112. От удара «Ладу» отбросило на 31-летнюю женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. У пострадавшей травмы головы. Водители и пассажиры автомобилей не пострадали.