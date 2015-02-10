Уже в этом году тюменцы смогут попробовать местную форель

В конце прошлого года на рыбозавод была завезена икра форели (в стадии эмбриона), после инкубации в садках на свет появилось 10 тысяч мальков. На сегодняшний день рыбешки еще совсем крохотные. Их масса составляет от 8 до 10 грамм. До товарного вида малышам расти почти полгода.
Лишь после достижения 250–300 граммового веса они попадут на прилавки торговых сетей города, а затем на стол тюменцев в виде вкусной и здоровой пищи. Часть из них будет оставлена на летний период для откорма с целью получения товарной форели весом до 700 грамм, сообщают в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
«Благодаря передовым высокоэффективным технологиям производства, активно используемым сегодня ООО „Пышма-96“, мы планируем в скором времени довести производство форели до 10 тонн в год», — рассказал главный рыбовод предприятия Александр Шахманаев.
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