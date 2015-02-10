Уже в этом году тюменцы смогут попробовать местную форель

В конце прошлого года на рыбозавод была завезена икра форели (в стадии эмбриона), после инкубации в садках на свет появилось 10 тысяч мальков. На сегодняшний день рыбешки еще совсем крохотные. Их масса составляет от 8 до 10 грамм. До товарного вида малышам расти почти полгода.