Тюменская область получит более 46 млн руб на дошкольное образование

В Тюменской области дошкольное образование получают 98 тысяч детей в возрасте от года до семи лет. С 2010 по 2014 годы в регионе появилось более 21 тысячи новых мест в дошкольных учреждениях. По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах.