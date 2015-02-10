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Тюменская область получит более 46 млн руб на дошкольное образование

10 февраля 2015, 11:15
Тюменская область в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020 годы получит более 46 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию региональной системы дошкольного образования, сообщил представитель пресс-службы губернатора региона.
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Тюмень

Средства направляются на приобретение оборудования, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и других организациях, возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, строительство зданий дошкольных образовательных организаций.

В Тюменской области дошкольное образование получают 98 тысяч детей в возрасте от года до семи лет. С 2010 по 2014 годы в регионе появилось более 21 тысячи новых мест в дошкольных учреждениях. По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах.

«Пока остается проблема нехватки мест для детей от полутора до трех лет, причем только в областном центре. Мы поставили задачу решить и эту проблему», — сказал Якушев.

Фото: http://if.pskgu.ru

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