Тюменская область получит более 46 млн руб на дошкольное образование

Средства направляются на приобретение оборудования, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и других организациях, возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, строительство зданий дошкольных образовательных организаций.
В Тюменской области дошкольное образование получают 98 тысяч детей в возрасте от года до семи лет. С 2010 по 2014 годы в регионе появилось более 21 тысячи новых мест в дошкольных учреждениях. По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах.
«Пока остается проблема нехватки мест для детей от полутора до трех лет, причем только в областном центре. Мы поставили задачу решить и эту проблему», — сказал Якушев.
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