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Сбербанк повысил ставки по депозитам для корпоративных клиентов

10 февраля 2015, 13:01
С 9 февраля 2015 года Западно-Сибирский банк Сбербанка увеличил ставки для корпоративных клиентов на 10% при размещении средств на депозитах и неснижаемом остатке на расчетном счете через каналы дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», СПЭД, Интернетбанк.

Продуктовая линейка Сбербанка пополнилась следующими продуктами:

— «Классический Онлайн» — ставка по депозиту «Классический» на соответствующий срок и сумму размещения, умноженная на 1,1;

— «Пополняемый Онлайн» — ставка по депозиту «Пополняемый» на соответствующий срок и сумму размещения, умноженная на 1,1;

— «Отзываемый Онлайн» — ставка по «Отзываемый» на соответствующий срок и сумму размещения, умноженная на 1,1;

— «Неснижаемый остаток Онлайн» — ставка по Неснижаемому остатку на расчетном счете на соответствующий срок и сумму размещения, умноженная на 1,1.

«Внедрение Сбербанком новой онлайн-линейки позволит клиентам получить более высокий доход от размещения средств, а также сэкономить время на оформление депозита», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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