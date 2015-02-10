Сбербанк повысил ставки по депозитам для корпоративных клиентов

Продуктовая линейка Сбербанка пополнилась следующими продуктами:
— «Классический Онлайн» — ставка по депозиту «Классический» на соответствующий срок и сумму размещения, умноженная на 1,1;
— «Пополняемый Онлайн» — ставка по депозиту «Пополняемый» на соответствующий срок и сумму размещения, умноженная на 1,1;
— «Отзываемый Онлайн» — ставка по «Отзываемый» на соответствующий срок и сумму размещения, умноженная на 1,1;
— «Неснижаемый остаток Онлайн» — ставка по Неснижаемому остатку на расчетном счете на соответствующий срок и сумму размещения, умноженная на 1,1.
«Внедрение Сбербанком новой онлайн-линейки позволит клиентам получить более высокий доход от размещения средств, а также сэкономить время на оформление депозита», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.
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