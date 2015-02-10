Сбербанк повысил ставки по депозитам для корпоративных клиентов

С 9 февраля 2015 года Западно-Сибирский банк Сбербанка увеличил ставки для корпоративных клиентов на 10% при размещении средств на депозитах и неснижаемом остатке на расчетном счете через каналы дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», СПЭД, Интернетбанк.