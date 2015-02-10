Пролезал под поездом, уснул — лишился ноги

В Тюменской области пьяный мужчина решил сократить путь и пролезть для этого под железнодорожным составом. Все могло бы закончиться хорошо, но выпивоха уснул прямо на путях и был травмирован грузовым поездом.
Это произошло ранним утром 31 января на железнодорожной станции Голышманово.
«34-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался к себе домой и решил перейти железнодорожные пути в не установленном для этого месте. Пролезая под железнодорожным составом, мужчина уснул на рельсах. Когда стоящий на путях грузовой поезд тронулся, человек получил травму», — сообщили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.
Пострадавшего обнаружили сотрудники полиции. С предварительным диагнозом «ампутация голени правой ноги» мужчина был доставлен в Голышмановскую районную больницу.
Отметим, что еще более страшный случай произошел на днях на станции в Камышлове, которая также относится к Тюменскому региону Свердловской железной дороги. Вечером 7 февраля машинист локомотива обнаружил обезглавленный труп мужчины. Тело погибшего направлено в морг, его личность, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По указанным фактам Тюменским ЛО МВД России на транспорте проводится процессуальная проверка.
Тюменская транспортная прокуратура напоминает гражданам: объекты железнодорожного транспорта являются зоной повышенной опасности, поэтому переходить через железнодорожные пути следует только в установленных и оборудованных для этого местах — по специально оборудованным для этого пешеходным переходам, тоннелям, мостам, путепроводам, а также по другим местам, обозначенным соответствующими знаками.
Напомним, что в 2014 году в Тюменском регионе СвЖД в результате пренебрежения мерами безопасности в зоне движения поездов травмы различной степени тяжести получили 18 человек, 15 из них погибли.