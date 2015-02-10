Пролезал под поездом, уснул — лишился ноги

«34-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался к себе домой и решил перейти железнодорожные пути в не установленном для этого месте. Пролезая под железнодорожным составом, мужчина уснул на рельсах. Когда стоящий на путях грузовой поезд тронулся, человек получил травму», — сообщили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.