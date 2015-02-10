Приходите слушать джаз в «Простобар «Еда»

Джазовый концерт тюменского коллектива Jazz Street пройдет 12 февраля в «Простобаре «Еда».
«Jazz street» — это профессиональный музыкальный коллектив, исполняющий традиционный джаз 20–30 годов, участники всероссийских джазовых фестивалей.
В этот вечер вы насладитесь качественной живой музыкой и высокой кухней в удивительной атмосфере, ведь «Простобар «Еда» — это первое в городе гастрономическое арт-кафе, сочетающее в себе изысканную кухню с уютной атмосферой.
Старт 20:00, адрес: ул. Кирова 26, бронь: 533–800.