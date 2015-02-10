nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Приходите слушать джаз в «Простобар «Еда»

10 февраля 2015, 16:03
Джазовый концерт тюменского коллектива «Jazz Street» пройдет 12 февраля в «Простобаре «Еда».
Сюжет
Тюмень

Джазовый концерт тюменского коллектива Jazz Street пройдет 12 февраля в «Простобаре «Еда».

«Jazz street» — это профессиональный музыкальный коллектив, исполняющий традиционный джаз 20–30 годов, участники всероссийских джазовых фестивалей.

В этот вечер вы насладитесь качественной живой музыкой и высокой кухней в удивительной атмосфере, ведь «Простобар «Еда» — это первое в городе гастрономическое арт-кафе, сочетающее в себе изысканную кухню с уютной атмосферой.

Старт 20:00, адрес: ул. Кирова 26, бронь: 533–800.

#Новости#Музыка#Джаз#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25