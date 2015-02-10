Хотел спасти знакомого от депортации, теперь сам ждет суда

«С сентября по декабрь прошлого года было зарегистрировано три таких случая, еще два — уже в январе и феврале. Сотрудники транспортной полиции в обязательном порядке предупреждают граждан, которые предлагают им деньги, об уголовной ответственности, которая предусмотрена за дачу взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Но это почему-то никого не останавливает, и люди продолжают настаивать и предлагать деньги», — отметили в пресс-службе ведомства.