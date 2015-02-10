Хотел спасти знакомого от депортации, теперь сам ждет суда

В Тюмени мужчина пытался спасти знакомую от депортации, подкупив сотрудника транспортной полиции. Полицейский деньги не взял, и теперь защитнику дамы грозит штраф или даже лишение свободы.
6 февраля сотрудники Линейного отделения полиции на станции Войновка задержали 27-летнюю девушку, переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте. Нарушительницу доставили в служебное помещение транспортной полиции, была установлена ее личность. Выяснилось, что задержанная гражданка находится на территории России в нарушение миграционного законодательства.
При составлении протокола об административном правонарушении знакомый девушки предложил полицейскому отказаться от составления протоколов за 4 тысячи рублей. Сотрудник правоохранительных органов от денег отказался и доложил о покушении на дачу взятки своему руководству. В ближайшее время в отношении мужчины будет принято процессуального решения.
В январе этого года на станции Войновка произошел аналогичный случай. Мужчина собирался дать взятку сотруднику транспортной полиции, чтобы уберечь от административной ответственности супругу, которая незаконно находится на территории России, а еще переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Недавно сообщалось и о суде над мигрантом, который также хотел выручить из беды своего родственника, предложив взятку транспортному полицейскому.
В пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте рассказали, что в последнее время действительно участились подобные случаи.
«С сентября по декабрь прошлого года было зарегистрировано три таких случая, еще два — уже в январе и феврале. Сотрудники транспортной полиции в обязательном порядке предупреждают граждан, которые предлагают им деньги, об уголовной ответственности, которая предусмотрена за дачу взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Но это почему-то никого не останавливает, и люди продолжают настаивать и предлагать деньги», — отметили в пресс-службе ведомства.