Госнаркоконтроль предрек рост числа наркоманов из-за кризисной депрессии

При этом руководитель ФСКН предупредил, что в группу риска попадают прежде всего «белые воротнички», то есть люди интеллектуальных профессий, оставшиеся без работы или сменившие ее на менее престижную. К употреблению наркотиков склонны молодые люди до 35 лет.