Госнаркоконтроль предрек рост числа наркоманов из-за кризисной депрессии

Госнаркоконтроль не исключил, что в ближайшее время количество наркоманов в России увеличится. Это связано с депрессивными настроениями в обществе, порожденными кризисом, заявил директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов.
«Депрессия, которую мы наблюдаем сейчас, компенсируется вредными привычками — люди больше курят, больше пьют и больше употребляют наркотиков», — утверждает глава ведомства. об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».
По его оценке, количество людей, принимающих наркотические препараты, возрастет на 10 процентов. Сейчас в России зарегистрировано около 8 миллионов больных наркоманией, ежегодно наркотрафик в страну вырастает вдвое.
При этом руководитель ФСКН предупредил, что в группу риска попадают прежде всего «белые воротнички», то есть люди интеллектуальных профессий, оставшиеся без работы или сменившие ее на менее престижную. К употреблению наркотиков склонны молодые люди до 35 лет.
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