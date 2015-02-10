Девять тюменских детей заболели ВИЧ

«Это больше, чем инфекции передающиеся воздушно-капельным путем (корь, краснуха, паротит). Заболеваемость вич-инфекцией выросла в 14 административных территориях области, было зарегистрировано 9 случаев среди детей до 14 лет, — отметила руководитель Роспотребнадзора. — Пока эта работа не дает нам того результата, на который мы рассчитываем. Потому что это межведомственная социальная проблема. Это проблема всего общества, и она требует дополнительных усилий».