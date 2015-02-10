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Девять тюменских детей заболели ВИЧ

10 февраля 2015, 17:57
В Тюменской области не удается стабилизировать прирост заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
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Тюмень

Как рассказала на пресс-конференции руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, в 2014 году заболеваемость ВИЧ выросла на 7%. Зарегистрировано 1826 новых случаев вич-инфекции, в 2013 — 1675.

«Это больше, чем инфекции передающиеся воздушно-капельным путем (корь, краснуха, паротит). Заболеваемость вич-инфекцией выросла в 14 административных территориях области, было зарегистрировано 9 случаев среди детей до 14 лет, — отметила руководитель Роспотребнадзора. — Пока эта работа не дает нам того результата, на который мы рассчитываем. Потому что это межведомственная социальная проблема. Это проблема всего общества, и она требует дополнительных усилий».

Фото: uvarovo-crb.ru

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