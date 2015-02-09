В Тюменской области расширят список антикризисных мер

О ситуации доложил заместитель главы региона Олег Заруба. Он подчеркнул, что мониторинг выявил рост минимальных цен более чем на 5% на яблоки, виноград, репчатый лук и капусту белокочанную. Повышение объясняется сезонностью и корректировкой логистических схем, применяемых после введения санкций, а также изменения самого перечня импортеров-поставщиков.
«Сегодня мы должны „насытить“ прилавки местной продукцией, чтобы у населения был выбор, где покупать, например, ту же капусту — на выездных социальных ярмарках или в сетевых магазинах», — подчеркнул Владимир Якушев.
Оперативное оповещение о необоснованных наценках на продукты, отсутствии в магазинах тюменских товаров и случаях существенного отличия стоимости местных поставок от аналогов из других субъектов РФ, идет и в блоге губернатора.
Из поступивших на начало февраля 102 обращений 44 касались социально значимых продовольственных товаров. 29 комментариев рассказали об увеличении стоимости на прочую продукцию, например, шоколад, орехи, и два — на непродовольственные товары и услуги.
«По этим обращениям проведено 18 проверок, в четырех случаях установлено превышение 15%-ной предельно допустимой торговой надбавки на социально значимые продукты питания. По результатам работы с хозяйствующими субъектами размер наценки приведен в соответствие с установленными требованиями, цена снизилась», — отметил Олег Заруба.
Помимо выездных проверок и сбора информации, в качестве антикризисных мер в регионе сегодня проводятся ярмарки выходного дня, рассматривается возможность создания социальных магазинов, а также готовится к реализации проект «Социально ответственный бизнес — социально ответственная цена». Последний предусматривает предоставление тюменскими товаропроизводителями продукции по минимальным ценам, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.
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