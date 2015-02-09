В Тюменской области расширят список антикризисных мер

О ситуации доложил заместитель главы региона Олег Заруба. Он подчеркнул, что мониторинг выявил рост минимальных цен более чем на 5% на яблоки, виноград, репчатый лук и капусту белокочанную. Повышение объясняется сезонностью и корректировкой логистических схем, применяемых после введения санкций, а также изменения самого перечня импортеров-поставщиков.