nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени выберут «Мисс Культуру — 2015»

9 февраля 2015, 11:45
Шестой конкурс красоты и творчества «Мисс Культура» проведет Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий. Отборочный тур состоится 17 февраля в концертном зале академии (ул. Республики, 2).
Сюжет
Тюмень

2015 год в нашей стране — Год литературы, поэтому главной темой конкурса будут «Литературные женские персонажи». Участницам предстоит поработать над художественным воплощением необыкновенных образов, наполненных красотой, элегантностью.

Конкурс традиционно состоит из нескольких этапов. Первый этап — отборочный тур, где девушки представят свой творческий номер, пройдут интервью и проявят смекалку на импровизации. В ходе кастинга будут отобраны 10 претенденток на звание «Мисс Культура-2015».

Как сообщают организаторы, на протяжении месяца с конкурсантками будут работать профессиональные педагоги по направлениям: хореография, вокал, сценическая речь, театральное искусство. Состоятся три тематические фотосессии, во время которых участницы предстанут в созданных самостоятельно образах, начиная от костюма и заканчивая макияжем, продемонстрируют умение держаться перед камерой, выражать разнообразные эмоции.

Финальный этап состоится в одном из ночных клубов города, где участницы покажут усвоенные новые навыки и умения.

#Новости#Конкурс красоты#ТГАКИиСТ#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25