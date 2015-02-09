В Тюмени выберут «Мисс Культуру — 2015»

2015 год в нашей стране — Год литературы, поэтому главной темой конкурса будут «Литературные женские персонажи». Участницам предстоит поработать над художественным воплощением необыкновенных образов, наполненных красотой, элегантностью.
Конкурс традиционно состоит из нескольких этапов. Первый этап — отборочный тур, где девушки представят свой творческий номер, пройдут интервью и проявят смекалку на импровизации. В ходе кастинга будут отобраны 10 претенденток на звание «Мисс Культура-2015».
Как сообщают организаторы, на протяжении месяца с конкурсантками будут работать профессиональные педагоги по направлениям: хореография, вокал, сценическая речь, театральное искусство. Состоятся три тематические фотосессии, во время которых участницы предстанут в созданных самостоятельно образах, начиная от костюма и заканчивая макияжем, продемонстрируют умение держаться перед камерой, выражать разнообразные эмоции.
Финальный этап состоится в одном из ночных клубов города, где участницы покажут усвоенные новые навыки и умения.