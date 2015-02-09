В Тюмени выберут «Мисс Культуру — 2015»

Как сообщают организаторы, на протяжении месяца с конкурсантками будут работать профессиональные педагоги по направлениям: хореография, вокал, сценическая речь, театральное искусство. Состоятся три тематические фотосессии, во время которых участницы предстанут в созданных самостоятельно образах, начиная от костюма и заканчивая макияжем, продемонстрируют умение держаться перед камерой, выражать разнообразные эмоции.