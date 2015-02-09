В области снизилась распространенность потребления табака среди взрослых

Как рассказала директор департамента здравоохранения Инна Куликова на заседании президиума правительства Тюменской области, смертность от болезней системы кровообращения с 630 случаев на 100 тысяч населения снизилась в 2014 году до 599,6 случая, от новообразований — со 140,1 случая на 100 тысяч населения — до 135,6. Кроме того, снизилась смертность от туберкулеза, заболеваемость туберкулезом. Смертность от дорожно-транспортных происшествий с 17,9 случая (2013 год) на 100 тысяч населения сократилась до 14,2 (2014 год).