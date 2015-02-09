В области снизилась распространенность потребления табака среди взрослых

Как рассказала директор департамента здравоохранения Инна Куликова на заседании президиума правительства Тюменской области, смертность от болезней системы кровообращения с 630 случаев на 100 тысяч населения снизилась в 2014 году до 599,6 случая, от новообразований — со 140,1 случая на 100 тысяч населения — до 135,6. Кроме того, снизилась смертность от туберкулеза, заболеваемость туберкулезом. Смертность от дорожно-транспортных происшествий с 17,9 случая (2013 год) на 100 тысяч населения сократилась до 14,2 (2014 год).
В числе основных мероприятий 2014 года названы реализация масштабного проекта «Послы жизни», направленного на коррекцию факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, и проекта, направленного на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Знаковыми событиями года также стали запуск мобильного приложения записи на прием к врачу «Медицина 72» и внедрение информационных технологий на рабочем месте врача.
Кроме того, в регионе проводится диспансеризация, предусматривающая проведение ежегодных профилактических осмотров детей всех возрастных категорий и ежегодную диспансеризацию взрослого населения. В результате масштабной диспансеризации осмотрено 23% взрослого населения области. Получили развитие высокотехнологичные виды медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.
В числе основных задач, намеченных на 2015 год, — повышение результативности первичной амбулаторно-поликлинической помощи, планомерное развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, дальнейшая информатизация отрасли, направленная на обеспечение доступности медицинских услуг населению, повышение ответственности граждан за собственное здоровье и заинтересованности в здоровом образе жизни, мотивация медработников к оказанию качественных услуг и повышению профессиональной этики, другие направления деятельности.
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