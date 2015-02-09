У тюменских хоккеистов-любителей есть шанс поехать в Москву

Red Bull Open Ice — это серия соревнований, которые проводятся на естественном льду, позволяют хоккеистам-любителям продемонстрировать свое мастерство и доказать, что они не слабее, а иногда много круче своих профессиональных коллег. Итак, все просто: 6 игроков в команде, игра на время по старой, как мир, схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Готовы? Тогда поехали!