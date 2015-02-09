У тюменских хоккеистов-любителей есть шанс поехать в Москву

Лучшая команда хоккеистов-любителей из Тюмени отправится на национальный финал проекта Red Bull Open Ice. Шанс ударно закрыть сезон и принять участие в проекте есть у всех, кто скучает по настоящему уличному хоккею, по открытому льду и старой доброй игре на время.
Red Bull Open Ice — это серия соревнований, которые проводятся на естественном льду, позволяют хоккеистам-любителям продемонстрировать свое мастерство и доказать, что они не слабее, а иногда много круче своих профессиональных коллег. Итак, все просто: 6 игроков в команде, игра на время по старой, как мир, схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Готовы? Тогда поехали!
Тюмень вошла в число восьми городов, которые получат шанс отправит свои лучшие команды на национальный финал Red Bull Open Ice!
28 февраля в Тюмени состоится Red Bull Open Ice. Место проведения хоккейных баталий: пруд Южный (ул. Федюнинского-Самарцева). Начало игр: 12:00.
Все, что нужно для участия — это собрать свою команду, зарегистрироваться на сайте www.redbull.ru/openice выйти на лед и доказать точно таким же парням из соседнего двора, что это ты король площадки и это твоя команда поедет национальный финал!
Мероприятие состоится при поддержке департамента по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени.