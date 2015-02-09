nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

У тюменских хоккеистов-любителей есть шанс поехать в Москву

9 февраля 2015, 15:10
Лучшая команда хоккеистов-любителей из Тюмени отправится на национальный финал проекта Red Bull Open Ice. Шанс ударно закрыть сезон и принять участие в проекте есть у всех, кто скучает по настоящему уличному хоккею, по открытому льду и старой доброй игре на время.
Сюжет
Тюмень

Лучшая команда хоккеистов-любителей из Тюмени отправится на национальный финал проекта Red Bull Open Ice. Шанс ударно закрыть сезон и принять участие в проекте есть у всех, кто скучает по настоящему уличному хоккею, по открытому льду и старой доброй игре на время.

Red Bull Open Ice — это серия соревнований, которые проводятся на естественном льду, позволяют хоккеистам-любителям продемонстрировать свое мастерство и доказать, что они не слабее, а иногда много круче своих профессиональных коллег. Итак, все просто: 6 игроков в команде, игра на время по старой, как мир, схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Готовы? Тогда поехали!

Тюмень вошла в число восьми городов, которые получат шанс отправит свои лучшие команды на национальный финал Red Bull Open Ice!

28 февраля в Тюмени состоится Red Bull Open Ice. Место проведения хоккейных баталий: пруд Южный (ул. Федюнинского-Самарцева). Начало игр: 12:00.

Все, что нужно для участия — это собрать свою команду, зарегистрироваться на сайте www.redbull.ru/openice выйти на лед и доказать точно таким же парням из соседнего двора, что это ты король площадки и это твоя команда поедет национальный финал!

Мероприятие состоится при поддержке департамента по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени.

#Новости#Red Bull#Тюмень#Хоккей#Ирина#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25