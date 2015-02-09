Российские топ-менеджеры будут зарабатывать, как Путин

Также российский президент предложил следить за уровнем заработной платы руководства госкомпаний. «Здесь, конечно, нужно очень внимательно следить. Золотые парашюты, как вы знаете, мы отменили, но и за уровнем заработной платы нужно следить», — сказал Путин.
«Чтобы крупные компании могли привлекать менеджеров мирового класса, — а именно такие нам нужны, в том числе и из других государств, — то на этом рынке труда существует определенный уровень зарплаты. Важно, чтобы мути никакой не было, чтобы это было все прозрачно, объяснено гражданам, и тогда будет понятно, а если кто-то что-то закрывает, прячет, тогда возникают вопросы: значит, есть что прятать», — подчеркнул Путин.
«Нужно вытаскивать это все на свет Божий», — согласился Путин с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, который ранее указал на эту проблему в своем выступлении.
5 февраля депутаты предложили привязать оклад глав госкомпаний к зарплате самого Путина. Замглавы фракции «Справедливой России» Олег Нилов внес законопроект, по которому ежемесячный оклад топ-менеджеров госкомпаний должен быть не выше среднемесячного заработка президента России.
В апреле 2014 года Владимир Путин поднял свой оклад в 2,65 раза, подписав соответствующий указ. С таким же коэффициентом была увеличена и зарплата премьер-министра Дмитрия Медведева. По подсчетам газеты «Ведомости», ежемесячный доход Медведева составляет чуть более 215 тысяч рублей, а Путина — около 280 тысяч рублей в месяц.
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