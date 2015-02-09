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Российские топ-менеджеры будут зарабатывать, как Путин

9 февраля 2015, 10:21
Президент России Владимир Путин считает, что зарплаты топ-менеджеров должны быть понятны гражданам и прозрачны. Об этом он заявил, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Также российский президент предложил следить за уровнем заработной платы руководства госкомпаний. «Здесь, конечно, нужно очень внимательно следить. Золотые парашюты, как вы знаете, мы отменили, но и за уровнем заработной платы нужно следить», — сказал Путин.

«Чтобы крупные компании могли привлекать менеджеров мирового класса, — а именно такие нам нужны, в том числе и из других государств, — то на этом рынке труда существует определенный уровень зарплаты. Важно, чтобы мути никакой не было, чтобы это было все прозрачно, объяснено гражданам, и тогда будет понятно, а если кто-то что-то закрывает, прячет, тогда возникают вопросы: значит, есть что прятать», — подчеркнул Путин.

«Нужно вытаскивать это все на свет Божий», — согласился Путин с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, который ранее указал на эту проблему в своем выступлении.

5 февраля депутаты предложили привязать оклад глав госкомпаний к зарплате самого Путина. Замглавы фракции «Справедливой России» Олег Нилов внес законопроект, по которому ежемесячный оклад топ-менеджеров госкомпаний должен быть не выше среднемесячного заработка президента России.

В апреле 2014 года Владимир Путин поднял свой оклад в 2,65 раза, подписав соответствующий указ. С таким же коэффициентом была увеличена и зарплата премьер-министра Дмитрия Медведева. По подсчетам газеты «Ведомости», ежемесячный доход Медведева составляет чуть более 215 тысяч рублей, а Путина — около 280 тысяч рублей в месяц.

Фото: http://tverigrad.ru

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