Российские топ-менеджеры будут зарабатывать, как Путин

«Чтобы крупные компании могли привлекать менеджеров мирового класса, — а именно такие нам нужны, в том числе и из других государств, — то на этом рынке труда существует определенный уровень зарплаты. Важно, чтобы мути никакой не было, чтобы это было все прозрачно, объяснено гражданам, и тогда будет понятно, а если кто-то что-то закрывает, прячет, тогда возникают вопросы: значит, есть что прятать», — подчеркнул Путин.