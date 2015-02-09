По маршруту объезда ул. Первомайской появились временные остановки

Два из них оборудованы вдоль улицы Камышинской: у дома № 30 по ул. Камышинской и у дома № 42 по ул. Победы. Еще два размещены на месте парковочных карманов по улице Герцена в прямом и обратном направлениях (в районе дома № 20 по ул. Первомайской).