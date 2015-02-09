nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

По маршруту объезда ул. Первомайской появились временные остановки

9 февраля 2015, 13:01
Четыре временных остановочных пункта по маршруту объезда ул. Первомайской доступны для пассажиров.
Сюжет
Тюмень

Четыре временных остановочных пункта по маршруту объезда ул. Первомайской доступны для пассажиров.

Два из них оборудованы вдоль улицы Камышинской: у дома № 30 по ул. Камышинской и у дома № 42 по ул. Победы. Еще два размещены на месте парковочных карманов по улице Герцена в прямом и обратном направлениях (в районе дома № 20 по ул. Первомайской).

Парковать автомобили в зоне действия знака «Автобусная остановка» запрещено, в бывших парковочных карманах на Герцена работают эвакуаторы. Оставленные на временных остановках машины создают угрозу для пассажиров общественного транспорта. Поэтому МКУ «Тюменьгортранс» просит автомобилистов выбрать другие места для парковки и не создавать помех автобусам.

Тем, кто следует в район ул. Герцена, рекомендуется оставлять машины на ближайшей разрешенной парковке, а дальнейший путь до места назначения продолжать на общественном транспорте. Ожидать автобуса долго не придется: интервал движения маршрутов в этом районе составляет в среднем 5 минут.

Напомним, по маршруту объезда с использованием всех четырех временных остановок идут маршруты № № 1, 10, 13, 20, 25, 27, 32, 34, 38, 69, 71, 73, 83, 89 и 121. Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-700-1924.

#Новости#Тюменьгортранс#Остановки#Тюмень#Автобусы#Катя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25