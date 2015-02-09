По маршруту объезда ул. Первомайской появились временные остановки

Четыре временных остановочных пункта по маршруту объезда ул. Первомайской доступны для пассажиров.
Два из них оборудованы вдоль улицы Камышинской: у дома № 30 по ул. Камышинской и у дома № 42 по ул. Победы. Еще два размещены на месте парковочных карманов по улице Герцена в прямом и обратном направлениях (в районе дома № 20 по ул. Первомайской).
Парковать автомобили в зоне действия знака «Автобусная остановка» запрещено, в бывших парковочных карманах на Герцена работают эвакуаторы. Оставленные на временных остановках машины создают угрозу для пассажиров общественного транспорта. Поэтому МКУ «Тюменьгортранс» просит автомобилистов выбрать другие места для парковки и не создавать помех автобусам.
Тем, кто следует в район ул. Герцена, рекомендуется оставлять машины на ближайшей разрешенной парковке, а дальнейший путь до места назначения продолжать на общественном транспорте. Ожидать автобуса долго не придется: интервал движения маршрутов в этом районе составляет в среднем 5 минут.
Напомним, по маршруту объезда с использованием всех четырех временных остановок идут маршруты № № 1, 10, 13, 20, 25, 27, 32, 34, 38, 69, 71, 73, 83, 89 и 121. Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-700-1924.