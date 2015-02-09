Обвинившая полицейского в изнасиловании тюменка — воровка и, возможно, наркоманка

В то время, как следователи разбираются, изнасиловал полицейский задержанную тюменку или нет, в УМВД по Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении той самой женщины, которая и обвинила сотрудника правоохранительных органов в сексуальном преступлении.
В июне и сентябре 2014 года 29-летняя жительница областного центра была осуждена за кражи и приговорена к обязательным работам. 27 января безработную тюменку задержали по подозрению в совершении кражи из магазина спортивной одежды. Женщина была доставлена в отдел полиции № 5.
«Через пять часов после того, как женщина покинула отдел, она вернулась туда и заявила о совершении в отношении нее преступления со стороны сотрудника этого подразделения. По данному факту проводится служебная проверка, ход которой находится на личном контроле начальника областного управления МВД. Проводятся необходимые экспертизы, которые в ближайшее время дадут четкий ответ о виновности или не виновности сотрудника. В случае подтверждения совершения полицейским действий сексуального характера, он будет незамедлительно уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В противном случае в отношении 29-летней безработной, возможно, будет возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос)», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Сотрудники полиции не оставили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи из магазина спортивной одежды. В ближайшее время материалы будут направлены в суд. В качестве возможной причины совершения преступлений дознанием рассматривается употребление тюменкой наркотических средств.
Что касается полицейского, обвиняемого в изнасиловании, он отстранен от исполнения служебных обязанностей и находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.