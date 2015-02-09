Обвинившая полицейского в изнасиловании тюменка — воровка и, возможно, наркоманка

«Через пять часов после того, как женщина покинула отдел, она вернулась туда и заявила о совершении в отношении нее преступления со стороны сотрудника этого подразделения. По данному факту проводится служебная проверка, ход которой находится на личном контроле начальника областного управления МВД. Проводятся необходимые экспертизы, которые в ближайшее время дадут четкий ответ о виновности или не виновности сотрудника. В случае подтверждения совершения полицейским действий сексуального характера, он будет незамедлительно уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В противном случае в отношении 29-летней безработной, возможно, будет возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос)», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.