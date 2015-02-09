Наркодельца отправили в колонию на 11 лет

Вечером 18 июля 2014 года через систему тайников Мирзалиев сбыл одному из наркоманов более 9 граммов героина. В ночь с 24 на 25 июля Мирзалиев был задержан. При его личном досмотре сотрудники наркоконтроля изъяли еще почти 5 граммов героина.