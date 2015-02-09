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Наркодельца отправили в колонию на 11 лет

9 февраля 2015, 14:31
В Тобольске за покушение на незаконный сбыт наркотических средств осужден 26-летний Вусал Мирзалиев. Ближайшие 11 лет он проведет в колонии строгого режима.

В Тобольске за покушение на незаконный сбыт наркотических средств осужден 26-летний Вусал Мирзалиев. Ближайшие 11 лет он проведет в колонии строгого режима.

Установлено, что Мерзалиев промышлял на территории Тобольска сбытом героина. У знакомых дельцов он приобретал партии зелья и через систему тайников реализовывал местным наркоманам. Вскоре о его криминальном бизнесе стало известно сотрудникам наркоконтроля. За тоболяком было организовано наблюдение.

Вечером 18 июля 2014 года через систему тайников Мирзалиев сбыл одному из наркоманов более 9 граммов героина. В ночь с 24 на 25 июля Мирзалиев был задержан. При его личном досмотре сотрудники наркоконтроля изъяли еще почти 5 граммов героина.

В отношении Мирзалиева было возбуждено уголовное дело, и по решению суда он был заключен под стражу.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Мирзалиева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

#Новости#Наркотики#Таня#Происшествия
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