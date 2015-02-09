На поддержку безработных тюменцев выделят 150 млн рублей

В то же время мониторинг ситуации на рынке труда и востребованности тех или иных мероприятий, проводимый службой занятости населения области, позволит оперативно производить перераспределение средств между мероприятиями в целях увеличения численности участников самых необходимых из них.
В настоящее время ситуация на рынке труда Тюменской области остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных на конец января составила около четырех тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы продолжает оставаться одним из минимальных среди регионов Российской Федерации.
Сохранению на низком уровне регистрируемой безработицы способствует высокий спрос на рабочую силу у организаций региона. В январе 2015 года в областном банке вакансий насчитывается около 27 тыс. свободных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда, как и уровень регистрируемой безработицы, является одним из минимальных в Российской Федерации и составляет 0,2 человека на 1 заявленную вакансию.
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