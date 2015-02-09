На поддержку безработных тюменцев выделят 150 млн рублей

В 2015 году на мероприятия содействия занятости населения предусмотрено более 150 млн рублей. Данный объем средств позволит в течение года принять участие в различных мероприятиях по содействию занятости населения около 74 тыс. граждан, из них 40 тыс. человек получат услуги по содействию в трудоустройстве на постоянные либо временные рабочие места.

Сюжет Тюмень