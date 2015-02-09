Фотоработы мирового уровня — на новой выставке в музее

Фотовыставку представляет музейный комплекс им. И. Я. Словцова совместно с Тюменским домом фотографии. Нам продемонстрируют итоги I Международного фотоконкурса в Тюмени «Fixage’2014. FIAP».
В 2014 году Тюменский дом фотографии получил право на проведение международного фотоконкурса The First International Photographic Contest in Tyumen под эгидой Международной федерации фотографического искусства FIAP. На территории России тюменский конкурс является третьим из действующих со статусом FIAP.
География фотоконкурса раскинулась от Нижнего Новгорода до Магадана.
Кроме того, «Fixage '2014» привлек участников из стран ближнего и дальнего зарубежья (Сербия, Турция, Литва, Израиль, Казахстан, Италия, Испания, Чили, Великобритания).
Среди участников конкурса большое количество именитых фотографов имеют звание «Признанный мастер FIAP» (то есть фотографы уровня AFIAP). Работы представлены в пяти номинациях: «Свободная тема (черно-белая фотография), цифра (A, B)»; «Мой любимый город. Виды городов. Приз им. К. Н. Высоцкого (черно-белая фотография и цветная фотография), цифра (C, D)»; «Классическая фотография на свободную тему. Приз им. Д. И. Менделеева (черно-белая фотография); бумага (F)».
Спешите познакомиться с фотоработами мирового уровня до 1 марта 2015 года в Музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47. Возрастное ограничение: 12+