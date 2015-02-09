Фотоработы мирового уровня — на новой выставке в музее

Среди участников конкурса большое количество именитых фотографов имеют звание «Признанный мастер FIAP» (то есть фотографы уровня AFIAP). Работы представлены в пяти номинациях: «Свободная тема (черно-белая фотография), цифра (A, B)»; «Мой любимый город. Виды городов. Приз им. К. Н. Высоцкого (черно-белая фотография и цветная фотография), цифра (C, D)»; «Классическая фотография на свободную тему. Приз им. Д. И. Менделеева (черно-белая фотография); бумага (F)».