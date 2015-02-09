Два маленьких пассажира получили травмы в ДТП на Пермякова

Примерно в это же время на улице Технической в столкновении автомобилей Honda Accord и Land Rover Freelander пострадал пассажир постарше. По предварительным данным, аварию спровоцировал 45-летний водитель Honda, управлявший автомобилем без водительского удостоверения. Мужчина превысил безопасную скорость движения, вследствие чего иномарка выехала на полосу встречного движения, где произошло ее столкновение с внедорожником. В результате происшествия 16-летняя пассажирка Land Rover получила ушибы.