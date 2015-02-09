Два маленьких пассажира получили травмы в ДТП на Пермякова

По предварительным данным, Chevrolet остановился на проезжей части, водитель Kia не смог вовремя сориентироваться, вследствие чего его автомобиль въехал в кроссовер.
Чтобы исключить возможные последствия в случае получения травм головы маленькими пассажирами Kia, 8-летней девочкой и 4-летним мальчиком, медицинские работники взяли их под наблюдение.
Примерно в это же время на улице Технической в столкновении автомобилей Honda Accord и Land Rover Freelander пострадал пассажир постарше. По предварительным данным, аварию спровоцировал 45-летний водитель Honda, управлявший автомобилем без водительского удостоверения. Мужчина превысил безопасную скорость движения, вследствие чего иномарка выехала на полосу встречного движения, где произошло ее столкновение с внедорожником. В результате происшествия 16-летняя пассажирка Land Rover получила ушибы.
В полдень в воскресенье, 8 февраля, на 152 км автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе столкнулись три автомобиля: Subaru Forester, Lada Granta и Honda Odyssey. По предварительным данным, происшествие спровоцировал водитель Subaru, нарушивший правила обгона. В результате ДТП перелом костей предплечья получил 58-летний водитель Lada. Травма колена у 36-летней пассажирки отечественного автомобиля. Водители и пассажиры иномарок не пострадали.
А вечером на 254 км автодороги Тюмень — Омск столкнулись автомобили Lada Priora и Mazda CX-5. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда перекрестка. В результате происшествия, 20-летний водитель Lada, выезжавший со второстепенной дороги, получил черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.
Всего за минувшие выходные в 12 дорожных авариях пострадали 15 человек, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.