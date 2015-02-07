Тюменцы готовятся к конкурсу «Педагог года — 2015»

Сегодня педагоги работают в технике коллажирования. По словам Натальи Юрьевной, подобная методика способствует снятию стресса и облегчению психологического состояния, так как дает возможность полностью выразить проблемную ситуацию, не только проговорить ее, но и проиллюстрировать с помощью визуальных образов, которые могут быть гораздо информативнее и полнее выразить внутреннее настроение.