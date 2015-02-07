Тюменцы готовятся к конкурсу «Педагог года — 2015»

В этом году конкурс среди педагогов школ и детских садов проводится по трем номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог-психолог года». Напомним, что номинация «Педагог-психолог» на городском этапе будет представлена впервые.
Участниками заочного тура стали 76 человек. В настоящее время конкурсанты проходят психологические тренинги, направленные в первую очередь на личностный рост участников. «Главный вопрос, который я ставлю перед конкурсантами на тренинговых занятиях — что нужно изменить в себе, чтобы победить?», — рассказывает Наталья Ларькина, педагог-психолог Информационно-методического центра города Тюмени.
Выполняя различные психологические упражнения, педагоги учатся работать в команде, совершенствуют навыки публичного выступления и самообладания.
«Тренинги помогают снять эмоциональное напряжение, настроиться на рабочий лад, и даже повысить свою самооценку», — делятся своими впечатлениями конкурсанты номинации «Учитель года -2015».
Сегодня педагоги работают в технике коллажирования. По словам Натальи Юрьевной, подобная методика способствует снятию стресса и облегчению психологического состояния, так как дает возможность полностью выразить проблемную ситуацию, не только проговорить ее, но и проиллюстрировать с помощью визуальных образов, которые могут быть гораздо информативнее и полнее выразить внутреннее настроение.
Итоги заочного этапа подведут 10 февраля, по условиям конкурса участниками очного этапа станут 45 педагогов, пресс-служба департамента образования администрации города Тюмени.
Официальное открытие конкурса профессионального мастерства «Педагог года — 2015» состоится 11 февраля в 15 00 в ДШИ «Гармония» (Заречный проезд, 4).