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Торговые центры Тюмени зовут развлекаться

7 февраля 2015, 09:12
Торгово-развлекательные центры «Солнечный», «Фаворит» и «Малахит» готовы похвастаться своими развлекательными объектами и мероприятиями.

В ТРЦ «Солнечный»:

— каждые выходные проводятся бесплатные детские праздники с 12.00 до 17.30. Здесь Вы увидите шоу программы Николя, театр, поучаствуете в мастер-классах, школе поварят, покатаетесь на каре и сделаете себе классное фото на память.

— ежедневно для Всех работает Кинотеатр Сан Синема и Картинг центр «Лайв Драйв»

— все любители приставок смогут сразиться в бесплатный X-Box на 4 этаже

— также Вы можете оставить свои желания на 3 этаже на стене «Пока живу, хочу успеть» и возможно они сбудутся!

В ТРЦ «Фаворит»:

— каждые выходные проводятся бесплатные мастер — классы для всех желающих по записи в группе в vk.com/malloko

— также Вас ждет недорогой и увлекательнейший первый в городе Тюмень захватывающий аттракцион «Лабиринт Страхов»

— новинки кино можно посмотреть в кинотеатре «Дом Кино»

— развлекательный центр «Третья планета» приглашает взрослых и детей окунуться в мир иллюзий, волшебства и веселья

— на 3 этаже торгово-развлекательного центра Вас ждут супер герои: человек паук, Халк и Гомер Симсон!

В ТРЦ «Малахит»:

-каждые выходные проводятся бесплатные мастер — классы для всех желающих по записи в группе в vk.com/malloko

— бесплатный каток «Малахит» рад всем гостям. Хороший лед, приятная музыка. Работает прокат коньков и услуга заточки коньков.

— Мини-зоопарк «Солнечное ранчо». Белка, еноты, шиншиллы, морские свинки, кролики, мукусные утки, ежи, мини-пиги, павлины, хорьки, черепахи и многие другие животные будут рады встречи с Вами! Зверей можно гладить, кормить и фотографироваться!

#Новости#ТРЦ Фаворит#ТРЦ Малахит#ТРЦ Солнечный#Женя#Культура
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