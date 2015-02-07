Торговые центры Тюмени зовут развлекаться

В ТРЦ «Солнечный»:
— каждые выходные проводятся бесплатные детские праздники с 12.00 до 17.30. Здесь Вы увидите шоу программы Николя, театр, поучаствуете в мастер-классах, школе поварят, покатаетесь на каре и сделаете себе классное фото на память.
— ежедневно для Всех работает Кинотеатр Сан Синема и Картинг центр «Лайв Драйв»
— все любители приставок смогут сразиться в бесплатный X-Box на 4 этаже
— также Вы можете оставить свои желания на 3 этаже на стене «Пока живу, хочу успеть» и возможно они сбудутся!
В ТРЦ «Фаворит»:
— каждые выходные проводятся бесплатные мастер — классы для всех желающих по записи в группе в vk.com/malloko
— также Вас ждет недорогой и увлекательнейший первый в городе Тюмень захватывающий аттракцион «Лабиринт Страхов»
— новинки кино можно посмотреть в кинотеатре «Дом Кино»
— развлекательный центр «Третья планета» приглашает взрослых и детей окунуться в мир иллюзий, волшебства и веселья
— на 3 этаже торгово-развлекательного центра Вас ждут супер герои: человек паук, Халк и Гомер Симсон!
В ТРЦ «Малахит»:
-каждые выходные проводятся бесплатные мастер — классы для всех желающих по записи в группе в vk.com/malloko
— бесплатный каток «Малахит» рад всем гостям. Хороший лед, приятная музыка. Работает прокат коньков и услуга заточки коньков.
— Мини-зоопарк «Солнечное ранчо». Белка, еноты, шиншиллы, морские свинки, кролики, мукусные утки, ежи, мини-пиги, павлины, хорьки, черепахи и многие другие животные будут рады встречи с Вами! Зверей можно гладить, кормить и фотографироваться!