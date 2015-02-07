Отчим ударил пасынка ножом в грудь

Накануне около полудня в отдел полиции № 1 поступило сообщение о доставлении в больницу 28-летнего тюменца.
Незамедлительно выехавший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны задержал отчима потерпевшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственно-оперативной группой установлено, что 60-летний пенсионер распивал с пострадавшим спиртные напитки, как это происходило неоднократно. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого задержанный ударил пасынка ножом в грудную клетку, после чего была вызвана скорая помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ведомства.
Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.
Тюменские полицейские просят граждан посодействовать в выявлении на ранних стадиях таких лиц. В УМВД в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия» — 799–855, звонки на который, могут остаться анонимными