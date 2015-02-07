Отчим ударил пасынка ножом в грудь

Часто безразличие со стороны соседей приводит к тому, что страдают люди, которые по каким-либо причинам не смогли сами попросить о помощи. Так случилось и 6 февраля 2015 года: историю очередных пьяных домашних разборок рассказали NashGorod.ru в УМВД России по г. Тюмени.