nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В «Жемчужине Сибири» будут состязаться лучшие юные биатлонисты УрФО

6 февраля 2015, 12:16
В Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 10–13 февраля состоится окружной этап VII зимней Спартакиады учащихся России по биатлону. В соревнованиях примут участие около 50 юных спортсменов из всех регионов Уральского федерального округа.
Сюжет
Дети

Тюменскую область на этих состязаниях будут представлять воспитанники Центра подготовки спортивного резерва Луизы Носковой, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. В команде пять девушек: Дарья Харитонова, Дарья Ящук, Екатерина Санникова, Эмма Тимербулатова, Виктория Губкина — и пятеро юношей: Александр Мешеряков, Степан Парфёнов, Илья Новопашин, Алексей Вагин, Вадим Истамгулов.

Первые состязания пройдут во вторник, 10 февраля, с индивидуальных гонок юношей на 10 километров. Следом за ними на 7,5 километров стартуют девушки. В четверг, 12 февраля, состоится спринт, а завершит программу эстафета в пятницу, 13 февраля.

Всероссийский этап зимней Спартакиады запланирован на 28 февраля — 7 марта в Саранске (Республика Мордовия).

#Новости#Биатлон#Дети#УрФО#Соревнования#Жемчужина Сибири#Алексей#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25