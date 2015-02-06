В «Жемчужине Сибири» будут состязаться лучшие юные биатлонисты УрФО

Тюменскую область на этих состязаниях будут представлять воспитанники Центра подготовки спортивного резерва Луизы Носковой, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. В команде пять девушек: Дарья Харитонова, Дарья Ящук, Екатерина Санникова, Эмма Тимербулатова, Виктория Губкина — и пятеро юношей: Александр Мешеряков, Степан Парфёнов, Илья Новопашин, Алексей Вагин, Вадим Истамгулов.
Первые состязания пройдут во вторник, 10 февраля, с индивидуальных гонок юношей на 10 километров. Следом за ними на 7,5 километров стартуют девушки. В четверг, 12 февраля, состоится спринт, а завершит программу эстафета в пятницу, 13 февраля.
Всероссийский этап зимней Спартакиады запланирован на 28 февраля — 7 марта в Саранске (Республика Мордовия).