В «Жемчужине Сибири» будут состязаться лучшие юные биатлонисты УрФО

Первые состязания пройдут во вторник, 10 февраля, с индивидуальных гонок юношей на 10 километров. Следом за ними на 7,5 километров стартуют девушки. В четверг, 12 февраля, состоится спринт, а завершит программу эстафета в пятницу, 13 февраля.