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Убивший косулю тюменец возместил ущерб, но все равно будет судим

6 февраля 2015, 14:02
Тюменец, убивший косулю, предстанет перед судом. 53-летний Олег С. обвиняется по п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба).
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Тюмень

6 января текущего года С. в охотничьих угодьях ООО «Трансснаб» вблизи деревни Тюменцева Упоровского района застрелил из карабина самку сибирской косули, не имея лицензии на отстрел данного животного. При помощи местного жителя С. попытался вывезти убитое животное из леса на лошади. Но вскоре их обнаружили егеря, которые проводили рейд. Они и сообщили о происшествии в полицию.

Как отметили в прокуратуре области, в результате действий С. животному миру был причинен ущерб в размере 100 тысяч рублей. Тюменец согласился с предъявленным обвинением и до направления уголовного дела в суд в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье Упоровского района для рассмотрения по существу.

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