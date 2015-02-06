Убивший косулю тюменец возместил ущерб, но все равно будет судим

6 января текущего года С. в охотничьих угодьях ООО «Трансснаб» вблизи деревни Тюменцева Упоровского района застрелил из карабина самку сибирской косули, не имея лицензии на отстрел данного животного. При помощи местного жителя С. попытался вывезти убитое животное из леса на лошади. Но вскоре их обнаружили егеря, которые проводили рейд. Они и сообщили о происшествии в полицию.