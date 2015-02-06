«Левиафан»: made in Russia, ёшкин кот!

Наконец-то! Спустя несколько месяцев постоянных обсуждений, упоминаний в СМИ и триумфальных шествий по престижным кинофестивалям фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» появился на российских киноэкранах.
Самые нетерпеливые (в том числе протоирей Всеволод Чаплин и другие медийные персоны) уже успели посмотреть пиратскую версию фильма, которая появилась в интернете в начале этого года. Реакция многих зрителей была весьма пасмурной: уже упомянутый священнослужитель, как и многие другие, остался крайне недоволен этой картиной, самого режиссера Звягинцева упрекали в желании унизить Россию, показав ее в плохом свете. Некоторые и вовсе посчитали, что фильм оскорбляет чувства верующих и создан лишь для того, чтобы получить награды кинокритиков «загнивающего Запада».
Для тех, кто редко следит за новостями, поясним, что «Левиафан» Звягинцева получил награду кинофестиваля «Золотой глобус», приз «за лучший сценарий» Каннского фестиваля, а также номинацию на премию «Оскар», вручение которой состоится уже 22 февраля.
Если провинциальные пейзажи, то только покосившиеся заборы, обшарпанные стены и серые тона. Если «простая русская баба», то самого неопрятного вида, с манерами двоечницы из ПТУ и вечно переругивающаяся с мужем-гаишником. А если же водка, то каждые десять минут и в большом количестве.
Главный герой картины — автослесарь Николай Сергеев (Алексей Серебряков), который вместе с женой Лилией (Елена Лядова) и сыном Романом живет в небольшом городке Прибрежный, расположенном неподалеку от Баренцева моря. Мэр этого городишки (Роман Мадянов), который своим поведением больше напоминает криминального авторитета, пытается отобрать двухэтажный дом и мастерскую бедняги, чтобы построить на его территории другие сооружения. Взамен он предлагает Николаю жалкую подачку — 649 тысяч рублей, которых не хватит даже на маленькую однушку в Прибрежном.
Бравый парень Сергеев не думает сдаваться — затевает с негодяем мэром настоящую войну, прибегнув к помощи московского приятеля-сослуживца, а по совместительству красавца адвоката Дмитрия (Владимир Вдовиченков). Мужчина приезжает в Прибрежный, чтобы припугнуть градоначальника и помочь другу выиграть дело. Но можно ли одним махом сломать целую схему, в которой мэр города царь и бог, а все вокруг лишь жалкие насекомые?
Во время просмотра фильма складывалось впечатление, что режиссер фильма «Левиафан» — Валерия Гай Германика, которая насмотрелась фильмов Алексея Балабанова и обзавелась хорошими операторами с дорогой техникой.
Фильмы и сериалы цикла «Россия, водка, криминал» давно успели длинной вереницей пройтись по экранам телевизоров страны («Брат», «Бригада», «Бумер», «Жмурки» — список можно продолжать очень долго). Казалось, что же мы с вами еще такого не видели? Неужто можно снять что-то принципиально новое, вооружившись блатным жаргоном, российской глубинкой и пьяными диалогами?
Можно, если довести все до абсурда. Если в «ментовской» машине играет музыка, то только нетленный «Владимирский централ» Михаила Круга. Если провинциальные пейзажи, то только покосившиеся заборы, обшарпанные стены и серые тона. Если «простая русская баба», то самого неопрятного вида, с манерами двоечницы из ПТУ и вечно переругивающаяся с мужем-гаишником. А если же водка, то каждые десять минут и в большом количестве.
Автор этого материала честно признается, что из всех алкогольных продуктов больше всего любит как раз водку, но искренне не представляет, каким образом ее можно пить в таком количестве, как показано в фильме: большими глотками, из горла, словно воду, при каждом удобном и неудобном случае. Напомним, что речь в картине идет не о конченых алкоголиках, которые пропили свой двухэтажный дом, а о рядовых жителях российской глубинки.
«Так все и есть!» — можно услышать на выходе с киносеанса. Возможно. Да, перед нами типичный убогий городишко, в котором живет вечно пьяный пролетариат, мэр-бандит, подростки пьют пиво в развалинах церкви, люди разговаривают матом, парни ходят в «трениках» и слушают блатняк, нет перспектив, нет лучика света… Конечно, каждый из этих моментов имеет место быть, вот только представить все и сразу немного трудно. Патологическая реалистичность фильма делает его иррациональным. Такой вот каламбур.
Небольшое отступление о ненормативной лексике: в киноверсии ее нет. Благодаря относительно недавнему нашумевшему закону, в экранной версии практически все «маты» убраны. Любителям крепкого словца придется скачать «Левиафан» незаконно.
Пусть поклонники таланта Звягинцева не спешат убивать автора этих строк, но во время просмотра фильма складывалось впечатление, что режиссер фильма «Левиафан» — Валерия Гай Германика, которая насмотрелась фильмов Алексея Балабанова и обзавелась хорошими операторами с дорогой техникой. Вот только «Все умрут, а я останусь» звучал ново, хоть и спорно, а баллады о российской безысходности мы с вами все уже много раз видели.
Впрочем, есть в картине Звягинцева нотка, прежде никогда не звучавшая в современном российском кино. Речь о «вере в Бога», которая расходится с делом. Религиозная тема идет шлейфом через всю картину, обозлив многих православных активистов. Но ведь «не суди, да не судим будешь», так что оставим эту тему для рассуждений тем, кто решится посмотреть фильм.
И все-таки какой же положительный эпитет можно применить к этому фильму? Смелость. Но не режиссера Андрея Звягинцева, которого традиционно любят европейские критики и многие российские зрители, помня его именитые фильмы «Возвращение» и «Елену». Хочется отметить неожиданную смелость российских чиновников, работающих в сфере культуры. Фильм снят при поддержке «Фонда кино» и Министерства культуры РФ, которые ранее финансировали в основном только фильмы крайне патриотического содержания. Видимо, очень уж захотелось «Оскара» владыкам российской культуры. Оправдались ли их надежды — узнаем совсем скоро.