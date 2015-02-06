«Левиафан»: made in Russia, ёшкин кот!

«Так все и есть!» — можно услышать на выходе с киносеанса. Возможно. Да, перед нами типичный убогий городишко, в котором живет вечно пьяный пролетариат, мэр-бандит, подростки пьют пиво в развалинах церкви, люди разговаривают матом, парни ходят в «трениках» и слушают блатняк, нет перспектив, нет лучика света… Конечно, каждый из этих моментов имеет место быть, вот только представить все и сразу немного трудно. Патологическая реалистичность фильма делает его иррациональным. Такой вот каламбур.