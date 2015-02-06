Горячие новости: избиение молодогвардейцев, «Одноклассники» Авербуха, беспредел школьного охранника

Печальной новостью, которая вызвала резонанс в Тюмени, стало равнодушие охранника школы № 66. На его глазах школьника избили незнакомые парни в то время, как мальчик заступался за свою одноклассницу.
Возглавляет рейтинг шокирующая новость о том, что в ночь с 30 на 31 января тюменские активисты «Молодой гвардии» подверглись жестокому нападению во время очередного антиалкогольного рейда. Молодогвардейцы выехали с проверкой в магазин «Рассада», расположенный по адресу ул. Широтная, 134. Сначала хозяин магазина и его сын закрыли дверь, попросили активистов прекратить съемку, пытались отобрать телефоны, а затем избили. Отметим, владельцы магазина неоднократно приглашались на беседы и не раз были предупреждены о противоправной деятельности. На них налагались штрафы, но незаконная торговля алкоголем после 23 часов не прекратилась. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Почти шесть тысяч тюменцев остались неравнодушными к данной новости.
Второй в рейтинге стала радостная новость — в минувшее воскресенье в тюменском «Дворце спорта» состоялось новое шоу Ильи Авербуха «Одноклассники» в рамках трехмесячного гастрольного тура по городам России и Белоруссии. На лед вышли лучшие фигуристы страны. По словам Ильи Авербуха, его новая программа — это истории людей, которые учились в одном классе и встретились через много лет. С помощью хореографии они рассказывают о том, что с ними произошло за это время: кем они стали, чего добились в жизни. «Одноклассники» стартовали в конце января. Тюмень — второй город, в который Илья Авербух привез новую программу. Новость о шоу Ильи Авербуха не оставила равнодушными более 4700 пользователей портала NashGorod.ru.
Видеосюжет о подростке, который заступился за одноклассницу и подрался с ее обидчиками на глазах у охранника школы, вызвал резонанс в Тюмени. Эта новость собрала почти три тысячи просмотров и стала третьей в рейтинге на уходящей неделе. Семиклассник Максим из школы № 66 собирался домой, когда увидел, что к его однокласснице пристают незнакомые парни. Подросток решил заступиться за девочку, завязалась драка. По словам школьника, охранник учебного заведения проходил мимо, но в конфликт не вмешался, сказав: «Ну что мы можем сделать — ничего». Максим потерял сознание, его на скорой увезли в больницу. На следующий день мама школьника написала заявление в полицию и департамент образования. По предварительным данным, сотрудник ЧОП, который не вмешался в конфликт, уже уволен.
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