Горячие новости: избиение молодогвардейцев, «Одноклассники» Авербуха, беспредел школьного охранника

Видеосюжет о подростке, который заступился за одноклассницу и подрался с ее обидчиками на глазах у охранника школы, вызвал резонанс в Тюмени. Эта новость собрала почти три тысячи просмотров и стала третьей в рейтинге на уходящей неделе. Семиклассник Максим из школы № 66 собирался домой, когда увидел, что к его однокласснице пристают незнакомые парни. Подросток решил заступиться за девочку, завязалась драка. По словам школьника, охранник учебного заведения проходил мимо, но в конфликт не вмешался, сказав: «Ну что мы можем сделать — ничего». Максим потерял сознание, его на скорой увезли в больницу. На следующий день мама школьника написала заявление в полицию и департамент образования. По предварительным данным, сотрудник ЧОП, который не вмешался в конфликт, уже уволен.