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ФК «Тюмень» не стал подписывать троих новичков

6 февраля 2015, 14:17
ФК «Тюмень» по итогам тренировочных сборов в Сочи отказался подписывать контракты с несколькими новобранцами. Двое защитников Валерий Кичин и Владимир Пономарев вошли в состав команды, а вот остальные клубу не подошли, сообщает АСН «Тюменская арена».

Во время сборов клуб рассматривал возможность подписать контракты с хавбеком «Газовика» Артемом Воронкиным, а также нападающим питерского «Динамо» Антоном Апатиным, который провел 16 матчей в ФНЛ. Еще один защитник Марат Бутуев из клуба «Атырау» успел принять гражданство Казахстана и в «Тюмени» считался бы легионером.

В настоящее время руководство тюменского клуба продолжает рассматривать кандидатуру хавбека из «Шинника» Анатолия Нежелева.

Между тем сегодня тренировочные сборы команды завершились, в обед футболисты должны вылететь в Москву, сообщает пресс-служба ФК «Тюмень». Уже 11 февраля им предстоит вылет в Турцию на вторые сборы перед участием в Кубке ФНЛ. Матч 22-го тура «Тюмени» предстоит 14 марта во Владивостоке против местного «Луча-Энергии». Эта команда уже была соперником тюменского клуба в 6-ом туре 10 августа. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу дальневосточников.

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