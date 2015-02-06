ФК «Тюмень» не стал подписывать троих новичков

Между тем сегодня тренировочные сборы команды завершились, в обед футболисты должны вылететь в Москву, сообщает пресс-служба ФК «Тюмень». Уже 11 февраля им предстоит вылет в Турцию на вторые сборы перед участием в Кубке ФНЛ. Матч 22-го тура «Тюмени» предстоит 14 марта во Владивостоке против местного «Луча-Энергии». Эта команда уже была соперником тюменского клуба в 6-ом туре 10 августа. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу дальневосточников.