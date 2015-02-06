Экс-инспектора ДПС будут судить за взятку

«При проверке он обнаружил, что у автовладельца просрочен полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Задержанный попытался „договориться“ с инспектором. В итоге цена решения вопроса составила 10 тысяч рублей. Поскольку при себе у нарушителя достаточного количества денег не оказалось, он вместе с инспектором ДПС поехал в банкомат, где снял с банковской карточки нужную сумму и передал ее обвиняемому», — сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.