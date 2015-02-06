Экс-инспектора ДПС будут судить за взятку

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС. 25-летний Николай Абрамов обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).
28 декабря прошлого года около полуночи инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, находясь на дежурстве на улице Геологоразведчиков в Тюмени, остановил автомобиль ВАЗ-21074 для проверки документов водителя.
«При проверке он обнаружил, что у автовладельца просрочен полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Задержанный попытался „договориться“ с инспектором. В итоге цена решения вопроса составила 10 тысяч рублей. Поскольку при себе у нарушителя достаточного количества денег не оказалось, он вместе с инспектором ДПС поехал в банкомат, где снял с банковской карточки нужную сумму и передал ее обвиняемому», — сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
О случившемся водитель сообщил в правоохранительные органы и поэтому был освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки.
В отношении Абрамова возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ. Из органов внутренних дел он был уволен, отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.