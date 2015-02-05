В России предлагают использовать «ножницы Фаберже» для борьбы с педофилами

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов предложил создать Фонд борьбы с педофилами, который бы финансировал операции по химической кастрации преступников. Об этом он написал в своем Twitter.

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