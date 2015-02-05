В России предлагают использовать «ножницы Фаберже» для борьбы с педофилами

Детский омбудсмен отметил, что принудительные медицинские меры снижают вероятность повторных половых преступлений с 98 до 2–3 процентов.
«Необходимо реанимировать (запустить) закон о принудительных медицинских мерах. Он не работает из-за «нехватки финансирования», — считает Астахов. Также он полагает, что за отбывшими наказание педофилами необходим пожизненный административный надзор. Сейчас срок надзора составляет год.
Ранее 4 февраля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий отмену условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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