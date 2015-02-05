nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Труппа театра кукол пополнилась молодыми актерами

5 февраля 2015, 09:30
Четверо молодых актеров пополнили труппу Тюменского театра кукол. Такая возможность появилась благодаря новому штатному расписанию, утвержденному департаментом культуры области.

Четверо молодых актеров пополнили труппу Тюменского театра кукол. Такая возможность появилась благодаря новому штатному расписанию, утвержденному департаментом культуры области.

Анастасия Вокуева в 2014 году окончила Тюменский колледж искусств по специальности «Актёр драматического театра и кино», её педагогами и режиссёрами первых спектаклей были Валерий Архипов и Елена Орлова. В репертуарном списке Анастасии в период студенческих лет были роли как в классических произведениях, так и современных авторов, всерьёз увлекается танцами, к работе относится очень ответственно.

Александра Панова и Антона Бартолю зрители уже знают по спектаклям «Морозко», «Зайкина избушка», «Весёлый светофор»: пока они учились актёрскому мастерству у Сергея Грязнова и Юрия Фёдорова, довелось поиграть на профессиональной сцене всерьёз. Александр по окончании колледжа в 2013 году успел отслужить в Российской армии и вернулся в родные стены.

С начала сезона ещё одна молодая творческая личность пополнила ряды актёров театра — Константин Воронин, он окончил Нижегородское театральное училище им. Е. Евстигнеева, но профессии кукловода ему показалось недостаточно, теперь он параллельно с работой учится в ГИТИСе в мастерской А. Шейнина. Дебютировал в спектакле «Весёлый светофор» в роли Жёлтого.

Сейчас группа самых молодых репетирует сказку В. Лифшица «Ищи ветра в поле», режиссёр С. Грязнов, жанр — потешки-пересмешки. Премьера назначена на 23 февраля.

#Новости#Театр#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25