Труппа театра кукол пополнилась молодыми актерами

Анастасия Вокуева в 2014 году окончила Тюменский колледж искусств по специальности «Актёр драматического театра и кино», её педагогами и режиссёрами первых спектаклей были Валерий Архипов и Елена Орлова. В репертуарном списке Анастасии в период студенческих лет были роли как в классических произведениях, так и современных авторов, всерьёз увлекается танцами, к работе относится очень ответственно.