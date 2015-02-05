Труппа театра кукол пополнилась молодыми актерами

Четверо молодых актеров пополнили труппу Тюменского театра кукол. Такая возможность появилась благодаря новому штатному расписанию, утвержденному департаментом культуры области.
Анастасия Вокуева в 2014 году окончила Тюменский колледж искусств по специальности «Актёр драматического театра и кино», её педагогами и режиссёрами первых спектаклей были Валерий Архипов и Елена Орлова. В репертуарном списке Анастасии в период студенческих лет были роли как в классических произведениях, так и современных авторов, всерьёз увлекается танцами, к работе относится очень ответственно.
Александра Панова и Антона Бартолю зрители уже знают по спектаклям «Морозко», «Зайкина избушка», «Весёлый светофор»: пока они учились актёрскому мастерству у Сергея Грязнова и Юрия Фёдорова, довелось поиграть на профессиональной сцене всерьёз. Александр по окончании колледжа в 2013 году успел отслужить в Российской армии и вернулся в родные стены.
С начала сезона ещё одна молодая творческая личность пополнила ряды актёров театра — Константин Воронин, он окончил Нижегородское театральное училище им. Е. Евстигнеева, но профессии кукловода ему показалось недостаточно, теперь он параллельно с работой учится в ГИТИСе в мастерской А. Шейнина. Дебютировал в спектакле «Весёлый светофор» в роли Жёлтого.
Сейчас группа самых молодых репетирует сказку В. Лифшица «Ищи ветра в поле», режиссёр С. Грязнов, жанр — потешки-пересмешки. Премьера назначена на 23 февраля.