Подросток без проблем приобрел бутылочку пива в магазине Тюмени

Так, в рейде 3 февраля «ловцы» нерадивых продавцов обошли три торговых точки. «В первом магазине «Продукты», расположенным на Карла Маркса 8, продавец проявил бдительность и, посмотрев паспорт несовершеннолетнего, не продал ему спиртное. Во втором магазине «Эскада», расположенном по адресу Калинина 9/1, продавец также попросил паспорт. Но, как случалось уже не раз, заглянув в паспорт, девушка-продавец насчитала 18 лет. А вот в магазине «Экспресс», расположенном на Калинина, 37 стр. 1, подросток без проблем приобрел бутылочку пива. Владелец магазина, которым, судя по документам в уголке потребителя, является Ахмедов Эльман Сафар Оглы, не смог дать комментариев по поводу произошедшего в виду его отсутствия Представители «Отделения полиции № 7» отметили, что данный магазин игнорирует существующее законодательство и регулярно продает спиртное детям. По факту нарушений были составлены протоколы, которые будут переданы в суд, сообщает Тюменское отделение МГЕР.