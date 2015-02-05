Подросток без проблем приобрел бутылочку пива в магазине Тюмени

Проблема продажи алкоголя подросткам в Тюмени стоит остро. Судя по отчетам отделения «Молодая Гвардия Единой России» и «Отделение полиции № 7», в их рейдах всегда находится торговая точка, где нарушение закона происходит. И активисты продолжают выявлять эти точки, не смотря даже на то, что совсем недавно во время очередного антиалкогольного рейда активисты «Молодой гвардии» подверглись нападению.
Так, в рейде 3 февраля «ловцы» нерадивых продавцов обошли три торговых точки. «В первом магазине «Продукты», расположенным на Карла Маркса 8, продавец проявил бдительность и, посмотрев паспорт несовершеннолетнего, не продал ему спиртное. Во втором магазине «Эскада», расположенном по адресу Калинина 9/1, продавец также попросил паспорт. Но, как случалось уже не раз, заглянув в паспорт, девушка-продавец насчитала 18 лет. А вот в магазине «Экспресс», расположенном на Калинина, 37 стр. 1, подросток без проблем приобрел бутылочку пива. Владелец магазина, которым, судя по документам в уголке потребителя, является Ахмедов Эльман Сафар Оглы, не смог дать комментариев по поводу произошедшего в виду его отсутствия Представители «Отделения полиции № 7» отметили, что данный магазин игнорирует существующее законодательство и регулярно продает спиртное детям. По факту нарушений были составлены протоколы, которые будут переданы в суд, сообщает Тюменское отделение МГЕР.
Напомним, что при повторной продаже алкоголя несовершеннолетним продавцу грозит даже уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно,… наказывается исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».
«Рейды в рамках проекта „Агенты“ проходят регулярно и, к сожалению, нарушения выявляются также регулярно. Магазины, которые были проверены сегодня, будут подвергаться проверке в дальнейшем. Мы надеемся на то, что продавцы будут внимательнее проверять документы при продаже алкоголя и табачной продукции» — прокомментировал руководитель Тюменского регионального отделения МГЕР, Роман Чуйко.