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Под Тюменью задержали пьяного водителя автобуса

5 февраля 2015, 14:35
Сегодня утром, 5 февраля, во время массовой проверки водителей на автодороге Тюмень — Омск, инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя автобуса, направлявшегося в поселок Винзили.

На въезде в поселок был остановлен автобус «КАвЗ», водитель которого оказался нетрезв. Автобус ехал без пассажиров — он должен был забрать сотрудников крупного тюменского предприятия, проживающих в поселке, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От каких-либо комментариев водитель отказался, но освидетельствование на состояние опьянения на месте прошел. Показания прибора составили 0,56 мг/л. Инспекторы отстранили водителя от управления автобусом.

Всего в ходе проведенного мероприятия было выявлено 39 нарушений дорожно-транспортной дисциплины, отстранены от управления три нетрезвых водителя, двое, отказавшихся пройти медосвидетельствование и один, не имеющий водительских прав.

#Новости#Алкоголь#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
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