Под Тюменью задержали пьяного водителя автобуса

На въезде в поселок был остановлен автобус «КАвЗ», водитель которого оказался нетрезв. Автобус ехал без пассажиров — он должен был забрать сотрудников крупного тюменского предприятия, проживающих в поселке, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.