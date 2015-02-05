Под Тюменью задержали пьяного водителя автобуса

На въезде в поселок был остановлен автобус «КАвЗ», водитель которого оказался нетрезв. Автобус ехал без пассажиров — он должен был забрать сотрудников крупного тюменского предприятия, проживающих в поселке, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
От каких-либо комментариев водитель отказался, но освидетельствование на состояние опьянения на месте прошел. Показания прибора составили 0,56 мг/л. Инспекторы отстранили водителя от управления автобусом.
Всего в ходе проведенного мероприятия было выявлено 39 нарушений дорожно-транспортной дисциплины, отстранены от управления три нетрезвых водителя, двое, отказавшихся пройти медосвидетельствование и один, не имеющий водительских прав.