«Одноклассники» Авербуха приехали и в Тюмень

В Тюмень ледовое шоу по традиции привезло концертное агентство «Маргарита-арт». Перед шоу состоялась пресс-конференция, на которой спортсмены рассказали об «Одноклассниках».
«Наша новая программа — это истории людей, которые учились в одном классе и встретились через много лет. С помощью хореографии они рассказывают о том, что с ними произошло за это время: кем они стали, чего добились в жизни», — говорит Илья Изяславович.
Уже больше десяти лет продюссерская компания Авербуха «Ледовая симфония» радует зрителей потрясающими ледовыми спектаклями с участием мирового фигурного катания. За время ежегодных гастрольных турне не только по городам России, но и мира, было показано более пятисот шоу.
«Одноклассники» стартовали в конце января. Тюмень — второй город, в который Илья Авербух привез новую программу.
— Мы решили вспомнить школьные годы, которые дали нам толчок для дальнейшего развития. Наверное, это именно та платформа, от которой мы отталкивались, чтобы иметь настоящее, в котором мы сейчас живем, — говорит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — Мы с ребятами не были одноклассниками, даже более того — мы абсолютно разных возрастов. Но как у всех людей есть общее школьное образование, так и у нас есть такое образование под названием «фигурное катание». На вопрос журналистов, а общаетесь ли вы со своими одноклассниками, спортсмены хором ответили «нет»: кто-то сменил несколько школ и дружного школьного коллектива никогда не было, а кому-то время не позволяет.
Иван Скобрев, олимпийский чемпион по конькобежному спорту, после того, как стал победителем пятого «Ледникового периода» решил остаться в коллективе профессиональных фигуристов и отправиться с ними на гастроли.
Громче всех зрители аплодировали номеру Татьяны Навки и Романа Костамарова, а также одиночному катанию Алексея Ягудина — любимец женщин и девушек исполнил свои фирменные «ягудинские дорожки» и даже сел на колени одной из зрительниц!
«Очень здорово видеть, как люди покупают билеты на твое шоу, радуются тому, что ты приехал, — говорит Скобрев. — И, конечно, получив такой колоссальный заряд энергии и эмоций на „Ледниковом периоде“, мне захотелось продолжить работать с ребятами дальше».
Также, признается Иван Александрович, до того, как он попробовал себя в фигурном катании, к этому спорту относился скептически. «Уже сейчас я с удовольствием отдам своего ребенка не только в хоккей, футбол, волейбол, но еще и на фигурное катание».
Главными действующими лицами «Одноклассников» стали лучшие фигуристы страны: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин.
Но громче всех зрители аплодировали номеру Татьяны Навки и Романа Костамарова, а также одиночному катанию Алексея Ягудина — любимец женщин и девушек исполнил свои фирменные «ягудинские дорожки» и даже сел на колени одной из зрительниц!
Тюменское выступление стало первым для Аллы Михеевой — финалистки пятого «Ледникового периода». Она каталась в паре с Максимом Марининым.
Прошлой зимой «Ледовая симфония» тоже посетила наш город. Шоу было посвящено десятилетию продюссерской компании.
— Тюмень — это город, который невозможно заменить никаким другим. Мы из года в год уже на протяжении многих лет приезжаем сюда. И каждый год чувствуем себя как дома, — говорит Алексей Ягудин.
За организацию ледового шоу и пресс-конференции с участием фигуристов благодарим концертное агентство «Маргарита-арт».
Фото: Никита Дубинский.