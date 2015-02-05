«Одноклассники» Авербуха приехали и в Тюмень

— Мы решили вспомнить школьные годы, которые дали нам толчок для дальнейшего развития. Наверное, это именно та платформа, от которой мы отталкивались, чтобы иметь настоящее, в котором мы сейчас живем, — говорит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — Мы с ребятами не были одноклассниками, даже более того — мы абсолютно разных возрастов. Но как у всех людей есть общее школьное образование, так и у нас есть такое образование под названием «фигурное катание». На вопрос журналистов, а общаетесь ли вы со своими одноклассниками, спортсмены хором ответили «нет»: кто-то сменил несколько школ и дружного школьного коллектива никогда не было, а кому-то время не позволяет.