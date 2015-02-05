На 50 лет ВЛКСМ «Лада» врезалась в столб

Peugeot и Mitsubishi столкнулись на перекрестке улиц 30 лет Победы и Монтажников. Предварительно, аварию спровоцировал 25-летний водитель Peugeot из ХМАО, его стаж за рулем 1 год. В ДТП пострадала 8-летняя пассажирка Mitsubishi, у девочки ушиб колена. Девочка перевозилась без специального удерживающего устройства. Водитель этого автомобиля привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей, сообщает Госавтоинспекция области.