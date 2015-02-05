На 50 лет ВЛКСМ «Лада» врезалась в столб

Утром на улице 50 лет ВЛКСМ опрокинулась на бок и въехала в столб Lada Priora. 28-летняя женщина не смогла выбрать безопасную скорость, ее стаж за рулем 2 года. В результате водитель автомобиля получила травмы головы, ушибы плеча и колена.
Peugeot и Mitsubishi столкнулись на перекрестке улиц 30 лет Победы и Монтажников. Предварительно, аварию спровоцировал 25-летний водитель Peugeot из ХМАО, его стаж за рулем 1 год. В ДТП пострадала 8-летняя пассажирка Mitsubishi, у девочки ушиб колена. Девочка перевозилась без специального удерживающего устройства. Водитель этого автомобиля привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей, сообщает Госавтоинспекция области.
Около одиннадцати часов вечера на перекрестке улиц Ветеранов Труда и Дружбы столкнулись Honda, и две «Лады» шестой и десятой моделей. 42-летний водитель иномарки не смог выбрать безопасную дистанцию. Травмирована двухлетняя пассажирка «Лады», у малышки сотрясение головного мозга.
Всего за прошедшие сутки в Тюменской области произошло 8 ДТП, в них пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.