Хулиган с мачете разбушевался в отделе полиции

Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, данный гражданин по «горячим следам» был задержан нарядом дежурной смены ОП № 3, состоящим из дежурного, оперуполномоченного и экипажа ГНР. По решению суда мужчину взяли под стражу. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Хулигану грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.