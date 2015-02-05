Хулиган с мачете разбушевался в отделе полиции

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Юрия М. Он обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия).
Вечером 25 января М. выпил, поссорился с братом и, взяв нож-мачете, ушел из дома. Свой гнев он решил выместить на здании, где расположен отдел полиции № 3.
«Ножом-мачете он разбил три стекла в тамбуре отдела полиции. Не удовлетворившись совершенным, М. ворвался в фойе отдела полиции и стал наносить удары ножом-мачете по информационным стендам и металлической решетке, установленной между тамбуром и дежурной частью, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью, угрозами убийством и применением насилия в отношении сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, данный гражданин по «горячим следам» был задержан нарядом дежурной смены ОП № 3, состоящим из дежурного, оперуполномоченного и экипажа ГНР. По решению суда мужчину взяли под стражу. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Хулигану грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.