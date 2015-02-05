ГИБДД разыскивает водителя, сбившего 16-летнего школьника

Около семи часов вечера на Холодильной, 73 автомобилем Opel на регулируемом пешеходном переходе сбита 18-летняя девушка, у пострадавшей травма головы. Водитель также уехал с места ДТП, так как пешеход заверила его, что не будет обращаться в больницу, однако позже все же обратилась за медицинской помощью.