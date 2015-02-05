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ГИБДД разыскивает водителя, сбившего 16-летнего школьника

5 февраля 2015, 11:44
Четыре пешехода были сбиты вчера, 4 февраля, на пешеходных переходах в населенных пунктах области.
Сюжет
Дети

16-летний школьник сбит в девятом часу утра на пешеходном переходе на улице Самарцева, 103. Подросток получил ушиб колена. Водитель остановился, спросил у мальчика как дела, взял его телефон, пообещав позвонить через десять дней и узнать о его самочувствии, после чего уехал с места наезда на ребенка. Водитель разыскивается сотрудниками ГИБДД.

Около семи часов вечера на Холодильной, 73 автомобилем Opel на регулируемом пешеходном переходе сбита 18-летняя девушка, у пострадавшей травма головы. Водитель также уехал с места ДТП, так как пешеход заверила его, что не будет обращаться в больницу, однако позже все же обратилась за медицинской помощью.

В Ялуторовске 13-летняя школьница сбита на переходе на перекрестке улиц Ишимской и Вокзальной автомобилем Renault. У девочки черепно-мозговая травма и ушибы. За рулем находилась 28-летняя водительница со стажем за рулем 2 года. Встречный поток транспорта пропустил школьницу, а женщина утверждает, что не заметила ребенка в сумерках, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

19-летняя девушка сбита на пешеходном переходе в селе Мальково автомобилем Lada Largus. Пострадавшая девушка получила травму головы и ушибы. За рулем иномарки находилась 25-летняя девушка, водительское удостоверение она получила два месяца назад. Водитель автомобиля считает виновным пешехода, так как девушка шла по переходу наискосок.

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