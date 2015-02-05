Чиновников обяжут иметь высшее профильное образование

Как сообщили в Минтруда, до 31 декабря 2017 года министерство планирует провести внеочередную аттестацию в государственных органах. Оцениваться чиновники будут в соответствии с критериями к занимаемой должности. Основные требования будут предъявляться к уровню образования, стажу гражданской службы, профессиональным качествам, а также личным характеристикам.
«Если говорить о базовых требованиях, то для замещения должности госслужбы категорий „руководители“, „помощники“ и „специалисты“ соискатели должны будут иметь образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по профильному направлению», — сообщает издание «Известия». Также чиновников будут проверять на знание Конституции РФ, антикоррупционного законодательства, навыки в области ИТ, а также знание русского языка.
Ранее правительство РФ доложило о разработке к 2015 году и утверждении не менее 800 профессиональных стандартов, а также принятии не менее 400 в 2014 году. Как сообщалось ранее, определенные требования к квалификации работников станут обязательными для государственных внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений и организаций, более 50% которых находятся в государственной или муниципальной собственности с 1 января 2016 года, а с 1 января 2020 года применять профстандарты будут обязаны все работодатели.
Фото: http://www.russia.ru