Чиновников обяжут иметь высшее профильное образование

Ранее правительство РФ доложило о разработке к 2015 году и утверждении не менее 800 профессиональных стандартов, а также принятии не менее 400 в 2014 году. Как сообщалось ранее, определенные требования к квалификации работников станут обязательными для государственных внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений и организаций, более 50% которых находятся в государственной или муниципальной собственности с 1 января 2016 года, а с 1 января 2020 года применять профстандарты будут обязаны все работодатели.