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200 боксеров выйдут на тюменский ринг

5 февраля 2015, 10:16
В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство города по боксу. На мероприятие обещают собрать более 200 спортсменов. Это будет яркое зрелище для любителей бокса!
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Тюмень

На мероприятие приглашены спортсмены из Ялуторовска, Тобольска, Кургана, Шадринска, Асбеста (Свердловская область) и Тюменского района. Областную столицу представят воспитанники СДЮСШОР «Прибой», ДЮЦ «Пламя», ЦРТДиЮ «Контакт», а также студенты Тюменского государственного нефтегазового университета, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Института физической культуры Тюменского государственного университета.

За титул чемпиона города поспорят как начинающие боксеры: 13 — 14 лет, так и более опытные: 15 — 18 и от 19 лет и старше. Комплекты наград бойцы разыграют в нескольких весовых категориях.

Первенство Тюмени по боксу состоится С 6 по 8 февраля в стенах СДЮСШОР «Прибой» (проезд Борцов Октября, 2а, к. 1). Торжественный парад, предваряющий начало поединков, намечен на 12.00 6 февраля. Финальные поединки будут проходить 8 февраля, начиная с 11 часов утра.

Организаторы чемпионата — департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени и СДЮСШОР «Прибой» — желают спортсменам показать на ринге достойную борьбу!

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