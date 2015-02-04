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Владимир Якушев призвал тюменцев привести в порядок могилы ветеранов

4 февраля 2015, 14:07
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев через свой блог обратился к жителям региона с призывом выйти на субботник, а также помочь ветеранам Великой Отечественной войны в преддверие 70-летнего юбилея Победы над фашизмом.

«Мы должны все вместе выйти на субботники и привести в порядок могилы участников войны на гражданских кладбищах и возложить к ним цветы. Мы в состоянии взять шефство над местами захоронения ветеранов и всегда поддерживать их в надлежащем виде», — говорится в тексте от имени главы региона.

В своем обращении губернатор призвал также оказывать реальную помощь ветеранам войны через областной фонд «Благодарение Победителям».

В ходе подготовки празднику также тюменцы могут участвовать в мероприятиях, приуроченных к празднику, чествовать на них виновников торжества — ветеранов ВОВ. «Наш долг пригласить в трудовые и учебные коллективы тех, кто готов поделиться воспоминаниями, прийти в гости к тем, кто в силу возраста остается дома, снять документальные фильмы, записать радиопередачи, подготовить книги и очерки, главными героями которых станут наши ветераны», — пишет губернатор.

Также Владимир Якушев призвал тюменцев поучаствовать в акции «Парад победителей», которая начиная с 2007 года проходит во время Парада 9 мая по всей стране, когда тысячи людей выходят на праздничное шествие с портретами и наградами своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

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