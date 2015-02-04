Владимир Якушев призвал тюменцев привести в порядок могилы ветеранов

В ходе подготовки празднику также тюменцы могут участвовать в мероприятиях, приуроченных к празднику, чествовать на них виновников торжества — ветеранов ВОВ. «Наш долг пригласить в трудовые и учебные коллективы тех, кто готов поделиться воспоминаниями, прийти в гости к тем, кто в силу возраста остается дома, снять документальные фильмы, записать радиопередачи, подготовить книги и очерки, главными героями которых станут наши ветераны», — пишет губернатор.