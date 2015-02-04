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В Тюмени задержали пьяного водителя внедорожника и буйного пассажира

4 февраля 2015, 12:47
Дорожная авария с участием автомобилей Peugeot и Audi Q7 произошла на улице Олимпийской сегодня утром, 4 февраля. Водитель Audi не выдержал дистанцию и въехал в Peugeot. Из внедорожника вышел водитель, по виду которого было понятно, что мужчина пьян. Пока он пытался «договориться» с водителем Peugeot, пассажир «легковушки» позвонил в ГИБДД.

Нетрезвого водителя инспекторы пригласили в патрульный автомобиль для оформления административного материала. Мужчина заявил, что никаких документов у него нет. В это время пассажир внедорожника стал проявлять агрессию, отказался заглушить продолжавший работать двигатель автомобиля, и стал оскорблять сотрудников полиции. В такой ситуации инспекторам пришлось применить физическую силу и надеть на молодого человека наручники.

Свидетельство о регистрации инспекторы обнаружили в салоне автомобиля, а вот за паспортом водителя пришлось съездить к нему домой. Как выяснилось, 43-летний мужчина в декабре уже задерживался за управление в нетрезвом состоянии.

Показания алкотестера составили 0,75 мг/л, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. По признанию водителя, они вместе с его 28-летним спутником пили всю ночь.

На водителя инспекторами ГИБДД составлен административный материал. Пассажир автомобиля доставлен в дежурную часть отдела полиции.

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