В Тюмени задержали пьяного водителя внедорожника и буйного пассажира

Нетрезвого водителя инспекторы пригласили в патрульный автомобиль для оформления административного материала. Мужчина заявил, что никаких документов у него нет. В это время пассажир внедорожника стал проявлять агрессию, отказался заглушить продолжавший работать двигатель автомобиля, и стал оскорблять сотрудников полиции. В такой ситуации инспекторам пришлось применить физическую силу и надеть на молодого человека наручники.
Свидетельство о регистрации инспекторы обнаружили в салоне автомобиля, а вот за паспортом водителя пришлось съездить к нему домой. Как выяснилось, 43-летний мужчина в декабре уже задерживался за управление в нетрезвом состоянии.
Показания алкотестера составили 0,75 мг/л, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. По признанию водителя, они вместе с его 28-летним спутником пили всю ночь.
На водителя инспекторами ГИБДД составлен административный материал. Пассажир автомобиля доставлен в дежурную часть отдела полиции.