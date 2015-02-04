В Тюмени задержали пьяного водителя внедорожника и буйного пассажира

Дорожная авария с участием автомобилей Peugeot и Audi Q7 произошла на улице Олимпийской сегодня утром, 4 февраля. Водитель Audi не выдержал дистанцию и въехал в Peugeot. Из внедорожника вышел водитель, по виду которого было понятно, что мужчина пьян. Пока он пытался «договориться» с водителем Peugeot, пассажир «легковушки» позвонил в ГИБДД.

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