В России введут новый дорожный знак

Известно, что речь идет сразу о нескольких новшествах для автомобилистов. Прежде всего, в ПДД должен появиться новый знак «Елочка», который будет обозначать соответствующий способ стоянки автомобиля на парковке. Сейчас формально подобного знака в России не существует, а для данных целей используется знак 8.6.5 и соответствующая разметка.