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В России введут новый дорожный знак

4 февраля 2015, 11:56
В скором времени в России может появиться новый знак, служащий для обозначения парковки «елочкой». Соответствующие поправки в ПДД были подготовлены Минтрансом.

Известно, что речь идет сразу о нескольких новшествах для автомобилистов. Прежде всего, в ПДД должен появиться новый знак «Елочка», который будет обозначать соответствующий способ стоянки автомобиля на парковке. Сейчас формально подобного знака в России не существует, а для данных целей используется знак 8.6.5 и соответствующая разметка.

Кроме того, в России может появиться дорожная разметка нового цвета. Скорее всего, речь идет о специальном цвете для обозначения платных парковок. Однако в Минтрансе пока что не раскрывают детали.

Наконец, дополнительные секции светофоров для поворота направо и налево могут начать подсвечиваться диодными огнями, чтобы автомобилисты могли издалека увидеть, есть ли на перекрестке поворот или нет.

Обсуждение предложенных поправок завершится 15 февраля. Принять или отклонить поправки планируется уже в этом году.

#Новости#Автомобили#ПДД#Транспорт#Маша#Общество
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