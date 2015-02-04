В России введут новый дорожный знак

Известно, что речь идет сразу о нескольких новшествах для автомобилистов. Прежде всего, в ПДД должен появиться новый знак «Елочка», который будет обозначать соответствующий способ стоянки автомобиля на парковке. Сейчас формально подобного знака в России не существует, а для данных целей используется знак 8.6.5 и соответствующая разметка.
Кроме того, в России может появиться дорожная разметка нового цвета. Скорее всего, речь идет о специальном цвете для обозначения платных парковок. Однако в Минтрансе пока что не раскрывают детали.
Наконец, дополнительные секции светофоров для поворота направо и налево могут начать подсвечиваться диодными огнями, чтобы автомобилисты могли издалека увидеть, есть ли на перекрестке поворот или нет.
Обсуждение предложенных поправок завершится 15 февраля. Принять или отклонить поправки планируется уже в этом году.