В 2014 году на железной дороге погибли 15 человек

В 2014 году в Тюменском регионе СвЖД в результате пренебрежения мерами безопасности в зоне движения поездов травмы различной степени тяжести получили 18 человек (в 2013 году было травмировано 40 человек), из которых 15 человек погибли.
Основными причинами получения травм стало хождение по железнодорожным путям и их переход в неустановленном месте, перед близко идущими поездами. Стоит отметить, что многие из пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.
Свердловская железная дорога предпринимает все меры для снижения травматизма и обеспечения безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В 2014 году в Тюменском регионе СвЖД проведен капитальный ремонт 15 пешеходных переездов и пассажирских платформ, улучшено освещение 93 платформ и 17 переездов, установлено 6 светофоров у пешеходных переходов. На станциях, остановочных пунктах и в местах несанкционированных переходов обновлены предупредительные надписи и плакаты. На опоры контактной сети дополнительно нанесено 93 знака безопасности «Ходить по железнодорожным путям запрещено!»
В целом в 2014 году на организационно-технические мероприятия по предупреждению непроизводственного травматизма было направлено более 1,4 миллиона рублей. Совместно с работниками правоохранительных органов сотрудники Тюменского региона СвЖД проводили рейды по выявлению граждан, которые переходят станционные пути в неположенном месте. Распространено более 1700 профилактических памяток для пассажиров. На городских медиа-экранах транслировались социальные ролики о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.
В 2014 году в Тюменском регионе были проведены специальные детские акции «Железная дорога — зона повышенной опасности», месячник «Безопасное лето». Также в течение года железнодорожники побывали в 40 городских и поселковых школах и детских садах, расположенных в непосредственной близости от магистрали — провели профилактические беседы с учащимися, раздали памятки и буклеты. Кроме того, были организованы экскурсии на железнодорожные предприятия, где ребятам рассказали о работе железнодорожников и правилах безопасности.
СвЖД призывает граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать возможные нарушения правил со стороны окружающих. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Детей необходимо взять за руку, маленьких — держать на руках. Ни в коем случае нельзя подлезать под подвижным составом, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, залезать на крыши вагонов, кататься на подножках.
Фото: http://fedpress.ru