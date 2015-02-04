В 2014 году на железной дороге погибли 15 человек

СвЖД призывает граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать возможные нарушения правил со стороны окружающих. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Детей необходимо взять за руку, маленьких — держать на руках. Ни в коем случае нельзя подлезать под подвижным составом, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, залезать на крыши вагонов, кататься на подножках.