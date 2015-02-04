Тюменца будут судить за размещенное в соцсети видео

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 19-летнего Михаила Цилина, который разместил экстремистскую видеозапись на своей странице в соцсети. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет).
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, Цилин, являясь активным сторонником националистических взглядов, 2 февраля 2014 года разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериал, направленный на возбуждение чувств ненависти и вражды, насилия и жестокости, унижения лиц, не являющихся представителями европеоидной расы. Данный видеоматериал решением Кировского районного суда г. Томска в июле 2009 года был признан экстремистским.
Размещенные видеозаписи попали в поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области.
В ходе следствия молодой человек удалил экстремистские материалы. Тем не менее, согласно УК РФ, ему грозит крупный штраф, исправительные работы или даже лишение свободы на срок до 4 лет.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.