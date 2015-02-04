Тюменца будут судить за размещенное в соцсети видео

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 19-летнего Михаила Цилина, который разместил экстремистскую видеозапись на своей странице в соцсети. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет).

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