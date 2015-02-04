Школьный курс религии предлагают расширить

«Такое положение вещей подталкивает руководство школ влиять на выбор родителей с целью ограничения преподавания только одним модулем», — пояснил он. В середине января глава РПЦ заявил, что преподавание курса основ религиозной культуры только в четвертом классе может «свести на нет все усилия, предпринятые в последние годы церковью, государством и обществом по духовно-нравственному воспитанию школьников», поэтому предмет необходимо изучать со 2 по 10 класс.