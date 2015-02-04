Школьный курс религии предлагают расширить

«Надеемся, что это предложение получит поддержку министерства. Однако даже в случае положительного решения следует понимать, что введение предметов модуля во 2–4 классах станет возможным не ранее 2016–2017 учебного года, а в 5–9 классах — не ранее 2017–2018 учебного года», — сказал патриарх Кирилл.
Также глава РПЦ отметил, что необходимо решить вопрос оплаты труда педагогов, преподающих «Основы религиозной культуры и светской этики». По словам патриарха Кирилла, в настоящее время оплачивается ставка только одного преподавателя.
«Такое положение вещей подталкивает руководство школ влиять на выбор родителей с целью ограничения преподавания только одним модулем», — пояснил он. В середине января глава РПЦ заявил, что преподавание курса основ религиозной культуры только в четвертом классе может «свести на нет все усилия, предпринятые в последние годы церковью, государством и обществом по духовно-нравственному воспитанию школьников», поэтому предмет необходимо изучать со 2 по 10 класс.
С 2012 года в большинстве российских школ ввели курс основ религиозной культуры и светской этики, в состав которого входят модули, посвященные основным исповедуемым в стране религиям: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Школьники вместе с родителями должны выбрать один из них.
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