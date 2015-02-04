Победы в Эстонии вывели Викторию Сливко в лидеры рейтинга

Среди женщин по-прежнему лидирует свердловчанка Екатерина Глазырина (1034). Успешное выступление на чемпионате Европы вывело на второе место спортсменку из ХМАО Екатерину Шумилову (982), а замыкает тройку сильнейших ее коллега по сборной Дарья Виролайнен (892). Лучшая из тюменских спортсменок Ирина Трусова находится на шестом месте (671).