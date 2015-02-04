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Победы в Эстонии вывели Викторию Сливко в лидеры рейтинга

4 февраля 2015, 11:26
Союз биатлонистов России опубликовал свой очередной рейтинг по итогам завершившихся недавно международных стартов. Несколько тюменских спортсменов, включая биатлонистку юниорской сборной России Викторию Сливко, возглавили список лучших биатлонистов страны.

Отметим, что в конце января — начале февраля биатлонисты сборной России приняли участие в Чемпионате и первенстве Европы (Отепя, Эстония), Всемирной зимней Универсиаде (Осрблье, Словакия) и Европейском юношеском олимпийском турнире (Форалберг, Австрия).

Виктория Сливко завоевала две золотых медали на Чемпионате Европы, чем обеспечила себе лидерство с большим отрывом — в активе биатлонистки 250 очков. Второе место занимает Наталья Гербулова из Красноярского края (151 очко).

В юниорском рейтинге среди мужчин лидирует красноярский спортсмен Александр Дедюхин (210), на втором месте Александр Поварницын из Удмуртии (202).

В мужском рейтинге по-прежнему лидирует Антон Шипулин. Воспитанник тюменского биатлона, а ныне представитель Свердловской области имеет в активе 1262 очка. Следом за ним идет тюменский биатлонист Евгений Гараничев (1022 очка). Еще один тюменец Тимофей Лапшин (888 очков) уступил третью позицию Антону Слепову из Санкт-Петербурга (948 очков).

Среди женщин по-прежнему лидирует свердловчанка Екатерина Глазырина (1034). Успешное выступление на чемпионате Европы вывело на второе место спортсменку из ХМАО Екатерину Шумилову (982), а замыкает тройку сильнейших ее коллега по сборной Дарья Виролайнен (892). Лучшая из тюменских спортсменок Ирина Трусова находится на шестом месте (671).

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